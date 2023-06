Robbe (13) is Kinderkrak in Lo-Reninge

Robbe Snick (13) uit Reninge is lid van de vorig jaar in september opgerichte jeugdbrandweer Westkust. Hij is de op een na jongste jeugdbrandweerman. Robbe kreeg de passie voor de brandweer met de paplepel mee. Papa Bart is brandweerman bij brandweer Westhoek post Lo-Reninge en ook opa Paul was jarenlang brandweerman. “Het zit in de familie”, lacht Robbe. “Het interesseert me ook en dus sloot ik me aan bij de jeugdbrandweer Westkust. Later wil ik ook brandweerman worden.”

Jeugdbrandweer Westkust verenigt jongeren uit De Panne, Koksijde, Lo-Reninge, Nieuwpoort en Veurne. “De lessen zijn heel interessant”, zegt Robbe. “We leerden al over de vuurdriehoek, kregen lessen EHBO, mochten al geblinddoekt in een huis lopen, rondzeulen met een persluchtfles op onze rug en haspels aanleggen. De sfeer is goed. Door de jeugdbrandweer is mijn vriendengroep groter geworden.”

“Soms is het wel veel theorie”, vertelt de eerstejaarsstudent aan ’t Saam in Diksmuide. “Maar de praktijk maakt de theorie dan weer leuk. Sommige zaken die we op school leren zoals bepaalde wiskundetoepassingen, zag ik al eerder tijdens de opleiding bij de jeugdbrandweer. Dat is mooi meegenomen.”

Robbe speelt ook voetbal bij de U13 en soms U15 van JV Lo-Reninge. Daarnaast is hij ook een fervent Lego-bouwer. “Ik weet mijn dagen goed te vullen”, besluit Robbe. (KVCL)