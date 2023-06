Robbe (12) is Kinderkrak in Langemark-Poelkapelle

Ondanks zijn visuele beperking blijft Robbe Verstraete (13) niet bij de pakken zitten. Hij fietst, loopt en maakt volop vrienden op school. Vandaar dat zijn schooldirecteur hem voorstelde als Kinderkrak.

Robbe Verstraete woont in de Sint-Janstraat in Bikschote met papa Bert Verstraete, mama Sharon Fonteyne, zus June (8) en broer Lasse (11). Door een genetische afwijking heeft hij minder zicht dan de meeste van zijn leeftijdsgenoten. “De meeste mensen zien 9 of 10 op 10, maar ik zie slechts 2 op 10. Ik heb ook tunnelzicht. Dus als ik voor mij kijk, kan ik niet zien wat er links of rechts van mij gebeurt. In het duister ben ik volledig blind”, vertelt Robbe, die dan ook een speciale bril draagt.

Aangezien Robbe al sinds zijn geboorte worstelt met zijn visuele beperking, heeft hij zich leren aanpassen. “In het kleuter- en het lager onderwijs had ik goeie juffen die me goed hielpen”, vertelt Robbe. “Na een tijdje verhuisde ik wel naar het buitengewoon onderwijs in Spermalie in Brugge. Daar leerde ik met mijn witte stok lopen en met de computer werken.”

Dit schooljaar trok hij voor zijn eerste middelbaar naar het Atheneum in Diksmuide, waar hij de algemene richting volgt. “Ik ken al veel mensen en heb ook vrienden gemaakt. Ik ben een plantrekker. Dat ik voorgesteld zou worden als Kinderkrak had ik niet verwacht, maar het is wel leuk”, besluit Robbe. (TOGH)