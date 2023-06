Rim (10) is Kinderkrak in Wielsbeke

Marie-Jeanne Vroman (63), en mémé van de 10-jarige Rim Yahyaoui, raakte in april 2021 betrokken in een zwaar ongeluk. Ze liep tal van breuken en een hersenbloeding op, maar Marie-Jeanne nam dit jaar alweer plaats achter de toog van haar café De Vlaschaard in Wielsbeke.

Tijdens haar revalidatie kon ze altijd rekenen op de steun van haar kleindochter Rim. “Mijn mémé lag precies 146 dagen in het ziekenhuis”, weet Rim, die in het vierde leerjaar van Basisschool De Vliegeraar zit, nog heel goed. “Ik ben haar bijna elke dag gaan bezoeken. Toen ze weer thuis was ging ik elke dag langs om haar te helpen. Toen ze pijn had smeerde ik haar littekens op haar armen en rug in. Haar helpen douchen en wassen en stappen. Als ze iets nodig had ging ik het halen. Nu ze stilaan weer achter de toog kan staan van De Vlaschaard, het cafetaria van de sporthal in Sint-Baafs-Vijve is ze mijn grootste supporter. Ik speel basketbal bij Bobcat Wielsbeke.”

“Later wil ik sowieso iets doen in de horeca. Samen met mijn vriendin Naomi wil ik graag een restaurant openen, Rianoa. Zij is van Vietnamese afkomst, mijn papa van Tunesië, dus willen we wereldkeuken serveren. Indien dat niet doorgaat wil ik ook wel de Vlaschaard overnemen van mijn mémé.” (ELD)