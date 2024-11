Renovatie jeugdsite d’Arke start na herfstvakantie

Op maandag 4 november starten de renovatiewerken aan de twee zijgebouwen van de jeugdsite d’Arke in de Koestraat. De twee jeugdbewegingen, KSA Grensvuur en Chiro JOW, verhuisden ondertussen tijdelijk naar de speelplaats van vrije basisschool De Graankorrel in de Sint-Jorisstraat. De hoofdaannemer is de firma Francovera.

De voorbereidingen zijn volop aan de gang, met de plaatsing van een kraan en het afgraven van aarde om de grond te verstevigen. Het plein vooraan is uit veiligheidsoverwegingen afgesloten. Voor de jeugdbewegingen zijn er afspraken gemaakt om tijdens de werken toegang te hebben tot de site achteraan via de parking van de Akademiestraat.

De restauratiewerken zijn gegund voor een bedrag van 1 miljoen 958.407,72 euro inclusief btw. Dankzij de erkenning als beschermd monument ontvangt de stad een subsidie van de Vlaamse overheid voor 597.138,54 euro. “Dit is een belangrijke stap in de renovatie van de jeugdlokalen”, zegt schepen van Jeugd Bercy Slegers (cd&v). “Het einde van de ruwbouwwerken is voorzien tegen oktober 2025, waarna de verdere technische afwerking volgt.”

De stad zal de jeugdbewegingen op de hoogte houden van de voortgang. “De twee jeugdbewegingen deden na hun kampen al hun best om de bijgebouwen leeg te maken en alles op te ruimen”, zegt schepen Bercy Slegers.

Het belangrijke dossier kende een aanzienlijke vertraging. Na de openbare aanbesteding wees het schepencollege de werken toe aan de nv Francovera uit de Hoogweg in Wervik. Francovera diende de laagste prijs in. Monument Vandekerckhove uit Ingelmunster diende ook een offerte in, maar was 400.000 euro duurder en greep naast de mooie opdracht. Het dreigde naar de Raad van State te stappen. Het schepencollege trok de beslissing in en er kwam een aangepast dossier terug naar de gemeenteraad.

“Het is goed dat de gunning binnen het budget en de raming blijft, we kunnen eindelijk starten met de renovatie van de jeugdlokalen en zo onze belofte nakomen aan de jeugd”, aldus burgemeester Youro Casier (Vooruit).