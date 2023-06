René (15) is Kinderkrak in Lendelede

Wielrenner René Messely behaalde als eerstejaarsnieuweling al mooie resultaten. “Ik heb er blijkbaar aanleg voor en wil iets bereiken in die sport. Maar ik blijf realistisch en zie wel wat de toekomst brengt”, zegt René die de zoon is van Nik en Katrien Decannière uit de Winkelsestraat. Hij zit in zijn tweede jaar secundair aan het KTA in Brugge. “Ik volg er de sportspecialisatie wielrennen waar ik wekelijks een zestal uur wielertraining krijg naast het gewone lessenpakket. In de winter doen we mountainbike- en crosstraining.” René probeerde diverse sporten, maar wielrennen is zijn ding. “Na mijn eerste koersjaar blijkt dat een goede keuze te zijn. Ik werd derde in het BK tijdrijden, tweede in het PK tijdrijden en achtste op het PK op de weg. Tijdrijden ligt me omdat ik er dan alles moet uithalen en dat geeft me een goed gevoel.” René weet dat hij opofferingen moet doen. “Uitgaan doe ik nu niet en ’s avonds lig ik vaak om 22 uur in bed. Maar ik krijg er veel voor terug. Van mijn grootste supporters, mijn ouders, van de mensen van De Kluisberg, van mijn grote supportersgroep… Mijn grote voorbeeld? Remco Evenepoel, maar toch ook Alec Segaert. Net als hij zou ik ooit een keer in een wedstrijd in Lendelede solo willen finishen!” (IB)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks 2023