Rémi (13) is Kinderkrak in Zedelgem

Samen met zijn broer Aimée (11) is Rémi Delabie lid van de club Kickboxing Wingene, waar hij met de sport begon om zich weerbaar te leren verdedigen. Op school was hij immers altijd de kleinste en een doelwit voor pestkoppen. “Ik ben zonder ervaring begonnen van nul. Al tijdens de eerste training zag mijn coach het juiste talent in mij, en vroeg me of ik in het competitieteam wilde. Natuurlijk zei ik ja, waarna ik steeds naar alle clubtrainingen trok en ook thuis hard verder oefende. Superblij was ik toen we in maart ‘22 met ons team naar het wereldkampioenschap kickboksen in Portugal trokken, waar ik het moest opnemen tegen jongens van onder meer Libanon en Jordanië. Eén gouden en twee zilveren medailles behaalde ik in mijn gewichtsklasse tot 35 kg. Goud won ik ook tijdens de Beker van Brabant in Brussel. Mijn doel is om een zwarte gordel te kunnen dragen, en goud te blijven halen op elk tornooi waaraan ik deelneem.”

Rémi vindt zijn sport soms moeilijk te combineren met zijn studies moderne wetenschappen omdat op de twee avonden wanneer hij per week traint er nauwelijks tijd overblijft. Kickboksen heeft Rémi niet alleen beter gemaakt in de sport zelf, vindt hij. Hij kreeg er veel meer motivatie en discipline door. Hij wordt er ook zelfstandiger door, want naar het WK trok hij zonder familie. (HV)

