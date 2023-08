Record: 37.000 West-Vlaamse jongeren gingen op kamp

Liefst 36.917 provinciegenoten trokken de voorbije weken op kamp met hun jeugdbeweging. Dat zijn er meer dan ooit, al zijn er ook kopzorgen: veel jeugdbewegingen kampen met een tekort aan leiders.

Een rondvraag bij de provinciale koepels van KSA, Chiro, Scouts, KLJ en Jeugd Rode Kruis leert ons dat hun West-Vlaamse groepen deze zomervakantie in totaal 507 kampen organiseerden. Een deel daarvan bleef in eigen provincie, vooral bij de KLJ is dat het geval. In elke hoek van het land worden de tenten opgezet en kampvuren gebouwd, maar Limburg blijkt toch nog steeds de populairste kampbestemming te zijn.

Leiderstekort

Aan die 507 kampen namen bijna 37.000 kinderen en jongeren deel: 28.906 leden en 8.011 vrijwillige leiding en koks. Dat zijn ruim 3.000 deelnemers meer dan vorig jaar. Samen organiseren, spelen, sjorren en op avontuur gaan met de jeugdbeweging lijkt met andere woorden populairder dan ooit, maar toch wordt er hier en daar aan de alarmbel getrokken in onze provincie. Deze zomer liet Chiro Kierewiet uit Kuurne weten dat ze noodgedwongen hun werking moeten stopzetten door een leidingstekort, onder meer Chiro Zuienkerke en Chiro Heist vrezen eenzelfde lot als er niet snel iets verandert.

“Er zijn natuurlijk groepen die wel wat extra leiding kunnen gebruiken, maar we kunnen niet spreken van een algemene trend”

Volgens Josephine Vanhee van Chirojeugd Vlaanderen is er nochtans geen sprake van een structureel probleem: “Doorheen de jaren zien we dat het leidingsaantal stijgt, net zoals het aantal leden. In West-Vlaanderen tellen we gemiddeld 19,7 leiders en leidsters per chirogroep. Er zijn natuurlijk wel groepen die hieronder zitten en wel wat extra leiding kunnen gebruiken, maar we kunnen dus niet spreken van een algemene trend.”

Kortere leiderscarrière

Bij de KLJ merken ze dan weer wel dat de doorstroom van leden naar de leidingsploeg minder vanzelfsprekend verloopt dan vroeger. Volgens Emiel De Kersgieter, pedagogisch medewerker van KSA West, moeten we de problematiek wel nuanceren: “Het is zeker niet zo dat er minder jongeren leiding worden, elk jaar stijgt ons leden- én leidingsaantal. Wat wel is veranderd, is de duurtijd van hun engagement. Ze kiezen tegenwoordig voor kortere carrières als leiding dan vroeger. Als de opvolging dan niet elk jaar constant is, komen de groepen sneller in de problemen.”