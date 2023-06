Rechter vernietigt beslissing van Opgroeien niet: kinderopvang Cérise moet onherroepelijk sluiten op 1 juli

Slecht nieuws voor Joke Roelens van kinderopvang Cérise in Roeselare: morgen – 1 juli – moet ze onherroepelijk de deuren van haar opvang sluiten. Haar advocaat startte in kort geding een schorsingsprocedure op tegen de beslissing van Agentschap Opgroeien, maar de rechter heeft dat verzoek verworpen. Het besluit houdt dus stand: de vergunning van Joke wordt ingetrokken.

“Onze cliënt is vanzelfsprekend enorm teleurgesteld, wij trouwens ook”, reageren advocaten Hanna Biebauw en Meindert Gees. “We hebben alle registers open getrokken om de sluiting te voorkomen, maar het mocht niet baten. Joke is vooral bezorgd over het signaal dat dit zal geven aan andere opvanginitiatieven, ze vreest dat niemand het nog zal aandurven om een kinderopvang te openen. Ze heeft zich heel strijdvaardig opgesteld.”

Subjectief

Het was de taak van de advocaten om middelen aan te reiken die kunnen bewijzen dat de beslissing van Opgroeien ‘op het eerste zicht’ onwettig was. “Een schijn van recht, heet dat, redelijk subjectief natuurlijk. We hebben zes middelen aangereikt, die heeft de rechter allemaal verworpen in een uiteenzetting van 11 bladzijden. We kunnen dus niet zeggen dat ze er licht is overgegaan”, aldus meester Biebauw en meester Gees.

“Wel heeft de rechter bevestigd dat Opgroeien een alternatieve of zelfs geen sanctie had kunnen uitroepen, maar dat wil volgens haar niet zeggen dat deze maatregel disproportioneel is. Heel frustrerend dus, leg dat maar eens uit aan de ouders en andere betrokken partijen.” Joke en haar team van advocaten kunnen ervoor kiezen om beroep aan te tekenen tegen deze uitspraak in kort geding, komend weekend zullen ze zich daarover beraden.

Sowieso zijn er nog procedures lopende – onder meer bij de Raad van State – dus de strijd is nog niet helemaal gestreden. “Hetgeen dat we absoluut wilden voorkomen was dat onze cliënte haar vergunning zou verliezen. Dat is nu dus toch gebeurd. Welke stappen we nu ook nog ondernemen, het wordt heel moeilijk om dat feit terug te draaien. Eén ding is zeker: Cérise moet op 1 juli dicht.”