‘Rechte deur Ooglé’ schenkt 2.500 euro aan Steunfonds Louis Tanghe

Jeugdhuis De Prik organiseerde in september voor de twaalfde keer hun loopwedstrijd ‘Rechte deur Ooglé’. De opbrengst wordt elk jaar opnieuw geschonken aan het Steunfonds Louis Tanghe.

Dit fonds helpt mensen uit Hooglede en Gits bij de kosten van de medische begeleiding van kinderen met kanker en andere zware ziekten. Het steunfonds kreeg een cheque van 2.500 euro mee naar huis. “We kunnen terugblikken op een goede editie”, aldus Ines Coghe. “Er was veel volk op het parcours en ook ons terras was aardig gevuld. We organiseerden voor het eerst een tombola en dat werd een succes, het zorgt voor extra ambiance. We zijn heel tevreden dat we zo’n mooi bedrag kunnen wegschenken.”

Volgend jaar volgt er de eerste zondag van september een nieuwe editie. “We kiezen weer voor hetzelfde parcours. Wel zullen we iets meer inzetten op sociale media om nog meer lopers aan de start te krijgen. Het gaat niet enkel over het lopen, we willen een event creëren waarbij we iedereen samen willen krijgen. Tot slot willen we ook nog de gemeente en de politie bedanken voor de goede samenwerking.”

(JT)