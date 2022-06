Raven (12) is Kinderkrak in Moorslede

De 12-jarige Raven Cneut uit Moorslede gooide dit jaar hoge ogen bij de Junior Journalistwedstrijd, het initiatief van het Davidsfonds waarbij gezocht wordt naar de beste schrijvers uit het vijfde en zesde leerjaar.

Raven wist de wedstrijd in Moorslede te winnen en stroomde met zijn verhaal ‘De robots van Rikko’ door naar de nationale finale. Daar kaapte hij de hoofdprijs weg. Een grote verrassing voor de jonge Moorsledenaar. “Ik was erg verbaasd en had dit totaal niet verwacht. Ik had wel erg mijn best gedaan en had er serieus wat tijd in gestoken.” Het resultaat was een heel creatief verhaal met een erg spannend einde. De Moorsleedse winnaar werd voor zijn schrijftalent beloond met een certificaat, een geschenkbon en verschillende boeken. Raven behaalt in school, de gemeentelijke basisschool Klavertje Vier in Moorslede, goede punten voor taal. Toch liggen zijn ambities nog ergens anders. Raven is heel sportief en voetbalt bij de U13 van KV Kortrijk. Hij begon zijn voetbalcarrière bij SV Moorslede en maakte daarna de overstap naar KSV Roeselare. Nu verdedigt hij de kleuren van de Kortrijkse eersteklasseclub. “Vier trainingen in de week, een extra techniektraining en een wedstrijd. Het is soms best wel druk.” Raven hoopt in de toekomst iets te kunnen doen met zijn sporttalenten. Vanaf volgend jaar volgt hij les aan de sportschool in Kortrijk. (BF)

