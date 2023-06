Rani (15) is Kinderkrak in Poperinge

De 15-jarige Rani Goeman heeft haar hart verloren aan turnen en werd onlangs provinciaal kampioen. Ze is actief binnen Turnkring Vlamertinge en loopt school in Lodewijk Makeblijde College. Ze woont in de Kasteeltuinstraat in Poperinge met haar ouders Severien en Hansie, en haar twee zussen Jill (17) en Jara (20).

“Vanaf mijn eerste kleuterklas ben ik begonnen met kleuterturnen. Mijn zussen Jill en Jara turnden toen ook al en zo ben ik eveneens bij Turnkring Vlamertinge terechtgekomen. Turnen is een sport met veel verschillende toestellen grond, sprong, barre en balk en dat vind ik juist zo leuk dat je veel variatie hebt”, vertelt Rani. “Ik spendeer daar redelijk veel uren per week aan en sinds mijn eerste kleuterklas turn ik al bij die vereniging. Ik heb daar al veel vriendinnen leren kennen.”

Rani werd onlangs provinciaal kampioen in Nazareth. “Door die wedstrijd was ik ook geselecteerd voor het Vlaams kampioenschap en daarna voor het Belgisch kampioenschap”, aldus Rani. “Ik had nooit gedacht dat ik provinciaal kampioen zou worden, omdat ik de vorige jaren minder heb kunnen turnen. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat ik minder mocht turnen en vorig jaar had ik een blessure waardoor ik ook geen wedstrijden kon doen. Ik voel me vereerd dat ik een van de Kinderkraks van Poperinge mag zijn.” (LBR)