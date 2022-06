Rahaf wint haikuwedstrijd en ontvangt prijs uit handen van Herman Van Rompuy

Studente Rahaf Awad van Atheneum Bellevue in Izegem heeft een internationale haikuwedstrijd gewonnen.

Sinds 2009 wordt een haikuwedstrijd georganiseerd door Profff (Professeurs de Français en Flandre) in samenwerking met zowel de Franse als Japanse ambassade. Een haiku is een Japans gedicht, waarbij de eerste regel 5, de tweede 7 en de derde terug 5 lettergrepen telt. “De klassen waaraan mevrouw Lepeer van GO! Atheneum Bellevue lesgeeft, doen hier al elk jaar aan mee. In het verleden hadden we al enkele laureaten, maar dit jaar overtrof Rahaf alles”, zegt directeur Elias Rommens.

Internationaal niveau

“Ze won in haar categorie zowel de eerste prijs op Belgisch niveau als de eerste prijs op internationaal niveau. Een mooie prestatie als je weet dat er 18 landen aan deelnamen. Daarom kreeg ze van de Franse ambassade nog een extra prijs: Rahaf mag een taalstage Frans volgen.” Ze ontving haar certificaten en prijzen in het Hendrik Consciencegebouw in Brussel, in aanwezigheid van de Japanse ambassadeur, de Franse ambassadeur en haikuliefhebber en voormalig Europees president Herman Van Rompuy. Ook Naomi Desmet uit 4A werd laureaat met haar haiku. (vadu)