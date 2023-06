Raf (9) is Kinderkrak in De Haan

Vrije basisschool Heilig Hart Wenduine heeft met de 9-jarige Raf de ultieme Kinderkrak in de rangen. De jongen uit het vijfde leerjaar zette zich het afgelopen schooljaar met hart en ziel in voor vzw Boven De Wolken. “De familie De Laet werd twee jaar geleden getroffen met een doodgeboren kindje en werd toen heel goed ondersteund door de vzw. Samen met al onze leerlingen zamelden we in december een mooi bedrag in voor dit goede doel, maar de acties van Raf staken er echt wel bovenuit. In zijn eentje haalde hij meer dan duizend euro op”, zegt directeur Michel Vileyn. Raf deed dit voor zijn sterrenzusje Anna en om de vzw te bedanken voor hun fantastische werk. “De vzw zorgde ervoor dat Raf z’n zusje een warme plaats kon geven in zijn hart. Het feit dat hij hier op zo’n jonge leeftijd zó goed mee omgaat, is de titel van Kinderkrak meer dan waardig”, vindt directeur Michel Vileyn. Terecht. “Ik vind het heel belangrijk wat die vzw doet, en ik zie mijn titel als eerbetoon aan Anna. Er gaat geen dag voorbij zonder dat ik aan haar denk”, aldus Raf. (WK)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks 2023