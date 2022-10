Qumiro-kids biedt flexibele kinderopvang op maat

In Vosseslag opende recent een nieuwe kinderopvang de deuren. Qumiro-kids biedt flexibele opvang op maat aan in een huiselijke sfeer. “De kindjes worden hier vertroeteld zoals bij oma of een tante”, zegt onthaalmoeder Sabrina Thienpondt.

Sabrina Thienpondt (35) is afkomstig uit het Oost-Vlaamse Grimminge waar ze jaren geleden ook een kinderdagverblijf met nachtopvang uitbaatte. “Een voltijdse job combineren met de zorg voor jonge kinderen is voor veel gezinnen een moeilijke puzzel. Daardoor is er ook een toenemende vraag naar kinderopvang op buitengewone tijdstippen: vóór 7 uur ’s morgens, na 18 uur ’s avonds, ‘s nachts, tijdens het weekend en in schoolvakanties”, vertelt Sabrina.

Kleinschalig

Ze wil de opvang bewust kleinschalig houden. “Ik heb een vergunning voor acht kindjes maar kies voor zes. Een bewuste keuze om individuele begeleiding te kunnen geven al naargelang de behoeften van het kind. Ik wil ouders het gevoel geven dat ze hun kinderen hier achterlaten in een huiselijke, familiale sfeer, zoals bij oma of tante”, klinkt het. Sabrina volgde een opleiding tot kinderbegeleider bij CVO Miras Oostende. “Vanaf 1 april 2024 moet al wie in de kinderopvang werkt daarvoor over de nodige kwalificaties beschikken. Van nul een nieuwe opvang opstarten is op zich een hele uitdaging. Ik voel dat de nood hier groot is. Collega-onthaalmoeders uit de buurt zijn allemaal al minstens tot in 2024 volzet.”

Stevige fundering

Voor Sabrina is het altijd al een droom geweest om voor kinderen te zorgen. “De liefde die je van kinderen terugkrijgt, geeft enorm veel voldoening en zeker in die belangrijke eerste levensjaren. Elk kind heeft tenslotte een stevige fundering, een goede start nodig in het leven”, zegt Sabrina die zelf drie zonen opvoedde. “Quinten, Milan en Robin: Qumiro. Ik wou een originele naam voor mijn kinderopvang, een naam die nog niemand anders had. En ik vond ‘Qumiro’ ook speels klinken”, legt ze uit. Op haar nieuwe adres in de Katterekelaan beschikt Sabrina over een ruime binnen- en buitenspeelruimte. “Er is ook een speeltuin vlakbij waar we altijd naartoe kunnen. Ondertussen zijn de eerste kindjes ingeschreven, maar een nieuwe opvang moet natuurlijk groeien. Zelf zie ik het alleszins helemaal zitten”, besluit Sabrina. Haar nieuwe kinderopvang is gelegen in de Katterekelaan 5 in De Haan (Vosseslag).

Sabrina is te bereiken op het nummer 0495 46 91 37 of via qmrthienpondt@hotmail.com