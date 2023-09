Poperingse jongeren kunnen voortaan ravotten op BMX-parcours

Voor de passant ziet het eruit als enkele ‘hopen aarde’, maar het betreft wel een nieuw BMX-parcours of ‘dirttrack’, dat werd aangelegd naast het skatepark op de sportzone langs de Ouderdomseweg. Daarop kunnen kinderen en jongeren ravotten met de fiets.

“De eerste contacten met de Poperingse jongeren waren er al in 2019, via Louis Vandenbruwaene, die polste naar een eventuele locatie voor een ‘dirttrack’”, zegt schepen van Jeugd Ben Desmyter (CD&V).

Zelfde doelgroep

Louis stelde dat men hiervoor de hele grote hopen aarde, die overbleven na de bouw van de nieuwe site voor de stedelijke technische dienst, kon gebruiken. “We zouden mee kunnen profiteren van het enorme succesverhaal van de skatepiste, die er vlak naast ligt. De twee sporten richten zich zowat tot dezelfde doelgroep, en de twee sites zouden ongeveer even groot zijn”, aldus Louis.

Uniek in Westhoek

Sportschepen Klaas Verbeke (CD&V): “Tijdens de coronaperiode werden de eerste schetsen gemaakt van hoe de dirttrack er uit kon zien. Onder meer via het Overkophuis, kregen de Poperingse jongeren maximum inspraak, voor dit in de Westhoek unieke vast parcours. We kochten twee occasie scheepscontainers aan, die kunnen dienen als startplatform en opbergruimte, en als uitvalsbasis voor demonstraties en evenementen bij deze streetsports. De participatie met de jongeren willen we verder aanhouden, ook naar het onderhoud van het parcours.”

Moeilijkheidsgraden zijn er voor iedereen: de beginners kunnen trainen op de buitentoer van de piste, de gevorderde durver kan zich met hoge jumps uitleven meer naar het midden toe.

Kampioenen demonstreerden

Belgisch Kampioen Flatland BMX 2016 Barre Neirynck (40) uit Geluwe en Wereldkampioen Free Style 2013 Kenneth Tancré (28) uit Ieper kwamen, vooral aan de allerkleinsten, initiatie geven. Daarna gaven ze demonstraties met hun speciale fietsen, zowel op het BMX-parcours als op de ramps van het skatepark.

“Er bestaan hier nog geen clubs voor. De federatie is er nog niet klaar voor, want daar houdt men niet zo van freestyle. Onze grote vraag blijft naar een indoorpark, zoals in al onze buurlanden. In België bestaat dit nog niet”, aldus de kampioenen.