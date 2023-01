Poperinge plaatst camera’s aan jeugdcentrum na vechtpartijen

Het stadsbestuur van Poperinge gaat camera’s installeren in jeugdcentrum De Kouter na verschillende vechtpartijen. Bij de incidenten waren niet enkel mensen uit Poperinge betrokken, maar ook amokmakers van buiten de stad die met opzet ruzie komen stoken. “We kunnen echt niet toelaten dat onze jeugd op die manier hun plezier wordt ontnomen”, aldus de burgemeester.

Vorig jaar vonden in jeugdcentrum De Kouter aan de Komstraat in Poperinge twee grote vechtpartijen plaats. Een in augustus, op het moment van Marktrock, en een in november. “Van het incident in augustus wist ik niet direct iets. Wel werden we door iemand van een jeugdbeweging op de hoogte gesteld van de vechtpartij in november”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). “Omdat er die maand nog een fuif plaatsvond, vroeger we de politie de zaak extra in de gaten te houden, iets wat we zoveel als mogelijk blijven doen trouwens. Omdat het echter niet steeds mogelijk is om massaal politiemensen daarvoor in te zetten, beslisten we om ons bestaande netwerk uit te breiden met 7 camera’s.”

Hulpmiddel

“Die worden donderdag of in de loop van de komende dagen geïnstalleerd”, weet de burgemeester. “Er komen 4 exemplaren aan de buitenruimte van het jeugdcentrum, één in de gang en twee in de zaal zelf. Ondertussen krijg de burgemeester, in tegenstelling tot vroeger, op regelmatige basis de info over wat er zich allemaal afspeelde in de stad. “In die berichten staan geen namen, maar als ik bijvoorbeeld lees ‘vechtpartij Komstraat’, dan weet je wel hoe laat het is. Het is niet dat het een megaprobleem is, maar het is een fenomeen dat na meer dan 10 jaar afwezigheid, een schermutseling hier en daar niet te na gesproken, nu opnieuw opduikt. Ik weet ondertussen dat er bij de incidenten mensen van Poperinge waren betrokken, maar ook van buiten de stad. Wij kunnen echt niet toelaten dat onze jeugd op deze manier gestoord wordt in hun uitgangsleven en in hun plezier maken. Camera’s zijn niet heiligmakend, maar zijn wel een goed hulpmiddel om dit eventueel te voorkomen en daders te herkennen.” Poperinge startte al in 2007 met het installeren van camera’s. Die kwamen er naar aanleiding van vandalisme en andere klachten. Het netwerk breidde later nog uit.

Rechtbank

Maandag stonden op de rechtbank Ieper twee mannen terecht voor hun betrokkenheid bij vechtpartijen, waarbij een van hen, een man uit Wervik, zich niet onbetuigd liet bij het incident in november in Poperinge. De beklaagden, die hun kat stuurden naar de rechtbank, riskeren tot 2 jaar cel. Een man uit Poperinge vertelde dat zijn zoon het slachtoffer was van de ‘Bende van M.’ Die M. is een man uit Wervik die ook in Ieper betrokken was bij zinloos geweld, maar zijn ‘werkterrein’ blijkbaar uitbreidde naar Poperinge.

Ieper investeerde in 2020 al in camerabewaking op de Vis- en Kiekenmarkt, de uitgangsbuurt van de stad. Toen werden de 10 daar aanwezige camera’s werden vernieuwd voor een betere gezichtsherkenning. Daarnaast kwamen er nog eens 7 nieuwe camera’s. Volgens de politie zijn beelden altijd een zinvolle bron van informatie bij vechtpartijen of andere feiten.