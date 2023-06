Pop-upspeelplein zet kindvriendelijk karakter van Stad Brugge in de kijker

Brugge viert vijf jaar kind- en jongerenvriendelijke stad met een mobiel pop-upspeelplein. Op 17 juli wordt de aftrap gegeven op de Burg.

“Met dit pop-upspeelplein willen we een signaal geven: we nemen ruimte in voor kinderen, op alle levensdomeinen”, zegt schepen van Jeugd Mathijs Goderis. “We blikken ook vooruit, want we zullen ook de vernieuwing van het label van kindvriendelijke stad aanvragen voor de volgende vijf jaar.”

Motoriek en creativiteit stimuleren

Het pop-upspeelplein werd ontwikkeld door de Brugse vzw Tentakel. “Het gaat om 18 kubussen van 1,5 m x 1,5 m, tot drie verdiepingen hoog. De installatie omvat onder andere een klimmuur, een speleoruimte en een spiegelkamer”, vertelt Nick Dalle van de vzw Tentakel.

“Met ons concept willen we vooral de motoriek en de creativiteit van het kind stimuleren”, vult Pieter Cordy van Tentakel vzw aan. “De kinderen krijgen de vrijheid om zelf hun weg te banen door de ‘playcubes’ via allerhande klim- en klautermogelijkheden. Er is een verscheidenheid in moeilijkheids- en uitdagingsgraad. We willen de ouders tijdens het spel steeds interactie laten hebben met hun kind. Daarom hebben we speelse openingen in de wanden gemaakt, zodat er altijd zicht is op de kinderen en het spel.”

De pop-upspeelinstallatie staat op de Burg van 17 juli tot en met 6 augustus. Voor de eerste kinderen die komen spelen, heeft de Stad een leuke verrassing voorzien. Daarna verhuist het speelplein naar ’t Zand, voor het Concertgebouw, van 7 augustus tot en met 10 september. Vervolgens gaat het naar de Xaverianensite, van 11 september tot en met 15 oktober. Tenslotte verhuist de installatie voor een laatste keer, om als pronkstuk te dienen op de inspiratiedag van vijf jaar kind- en jongerenvriendelijke stad op 25 oktober.

Ook rondreis in Brugse deelgemeenten

“De locaties waar het pop-upspeelplein komt, bevinden zich in speelarme zones. Door er een tijdelijke speelruimte op te zetten, creëren we extra speelkansen. Het is de bedoeling dat de installatie vanaf 2024 verder rondreist door alle deelgemeenten van Brugge, om daar andere speelarme zones te voorzien van nieuwe speelkansen en spelprikkels”, geeft schepen Goderis nog mee. (CGRA)