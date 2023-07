Pop-up speelpleinen moeten Brugge kindvriendelijker maken

Brugge viert dit jaar vijf jaar kind- en jongerenvriendelijke stad. “Het is het ideale moment om de balans op te maken, vooruit te kijken en om het kindvriendelijke karakter van onze stad extra in de kijker te zetten. Dat doen we onder meer met een pop-up speelinstallatie die zal reizen door de stad. We beginnen op het meest centrale plein van Brugge: de Burg”, zegt schepen van Jeugd Mathijs Goderis.

Met het label ‘kindvriendelijke stad’ engageert Stad Brugge zich om de rechten van kinderen en jongeren in Brugge te garanderen op alle levensdomeinen. Burgemeester Dirk De fauw legt uit: “We hebben de afgelopen jaren dan ook niet stilgezeten want er gebeurde heel wat op verschillende beleidsdomeinen. We vieren dit jaar de vijfde verjaardag als kind- en jongerenvriendelijke stad en we maken van de gelegenheid gebruik om nog meer te investeren in kinderen en jongeren. De jeugd draagt immers bij tot de (be)leefbaarheid en de levendigheid van onze stad!”

Statement

“2023 is een belangrijk jaar”, zegt schepen van Jeugd Mathijs Goderis. “We vieren niet enkel vijf jaar kind- en jongerenvriendelijke stad, we maken ook de doorstart met een aanvraag voor de vernieuwing van het label. We willen een statement maken door onze ambities zichtbaar te maken in het straatbeeld. Door centrale plekken in onze stad bespeelbaar te maken voor kinderen en jongeren geven we het duidelijke signaal dat kinderen meetellen in Brugge.”

“We lieten daarom een mobiele speelinstallatie ontwikkelen door Tentakel vzw. De installatie bestaat uit modulaire ‘playcubes’. Dat zijn grote kubussen die samen een doolhof met een klimtoren vormen. De kubussen bieden tal van uitdagingen voor alle leeftijden.”

Creativiteit

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem vult aan: “We zorgen ervoor dat kinderen en jongeren kunnen ravotten op het Brugse publieke domein. Om dit te realiseren hebben we al verschillende speelpleinen vernieuwd, zoals het speelplein aan het Koningin Astridpark en we vernieuwen ook de speelpleinen aan de Jan Breydellaan en het Paalbos. Het Brugse openbaar domein is een plaats waar iedereen van kan genieten en met dit pop-up speelplein tonen we duidelijk aan dat dit ook voor kinderen en jongeren geldt.”

“Met ons concept willen we vooral de motoriek en de creativiteit van het kind stimuleren”, zegt Pieter Cordy van Tentakel vzw. “De kinderen krijgen de vrijheid om zelf hun weg te banen door de ‘playcubes’ via allerhande klim- en klautermogelijkheden. Er is een verscheidenheid in moeilijkheids- en uitdagingsgraad. We willen de ouders tijdens het spel steeds interactie laten hebben met hun kind. Daarom hebben we speelse openingen in de wanden gemaakt, zodat er altijd zicht is op de kinderen en het spel.”

Burg

De pop-upspeelinstallatie staat op de Burg tot en met zondag 6 augustus. Voor de eerste kinderen die komen spelen, heeft Stad Brugge alvast een lekker en verfrissend waterijsje in de aanbieding. Daarna vind je het speelplein op ‘t Zand, voor het Concertgebouw, van 7 augustus tot en met 10 september. Daarna wordt de speelinstallatie verplaatst naar de Xaverianensite, van 11 september tot en met 15 oktober. Tenslotte verhuist de installatie voor een laatste keer, om als pronkstuk te dienen op de inspiratiedag van vijf jaar kind- en jongerenvriendelijke stad op 25 oktober.

Schepen van Jeugd Mathijs Goderis besluit: “De locaties waar het pop-up speelplein komt, bevinden zich in speelarme zones. Door er een tijdelijke speelruimte op te zetten, creëren we extra speelkansen. Het is de bedoeling dat de installatie vanaf 2024 verder rondreist door alle deelgemeenten van Brugge, om daar andere speelarme zones te voorzien van nieuwe speelkansen en spelprikkels.”

jong.brugge.be/pop-up-speelplein-2023