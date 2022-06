Pop-up skatepark sportpark Wingene klaar voor gebruik

In juli kunnen jongeren zich uitleven op het pop-up skatepark in Wingene dat te vinden is op het sportpark en dit achter sportcomplex de Tuimelaar.

“We pikten al een tijdje signalen op om ook in de gemeente Wingene skatemogelijkheden te voorzien”, zegt schepen van Sport Jens Danneels. “Het populaire skatepark, het Zwevepark, in Zwevezele is soms net ietsje te veraf voor onze jongste tieners.”

Proefopstelling

Om een skatepark op maat van de jeugd te maken, is het van groot belang om skaters bij het verhaal te betrekken. Zo worden de juiste toestellen geplaatst en goed gepositioneerd ten opzichte van elkaar. “Op basis van de input die we kregen van een brainstormsessie van Jong CD&V en lokale skaters, voorzien we nu alvast in juli een voorlopige proefopstelling”, vult Jens nog aan.

Op het skatepark zijn er heel wat toestellen aanwezig. Een quarter pipe, mini spine, jump, grand bar, box, manual pad en bank to bank. Via een banner op de locatie zelf, kunnen de skaters hun mening en bevinding kenbaar maken. De deelnemers maken kans op een gloednieuw skatebord.