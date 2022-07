Pop-up Engelpark in Ichtegem neemt vliegende start

De enige pop-up in Ichtegem heeft een vliegende start genomen. Dit heeft het te danken aan het mooie weer, maar ook het concept spreekt de mensen aan.

“Het buitenspeelpark is speciaal voor kinderen ingericht”, legt medeorganisator Magali De Grande uit”. “Er is ook aandacht voor de begeleiders, ouders en/of grootouders, die rustig aan de zomerbar toezicht kunnen houden op hun kinderen. Veiligheid primeert er, zo ligt het speelpark weg van de drukke Torhoutbaan en is er een aparte parking voorzien. De speelruimtes zijn afgestemd op verschillende leeftijdscategorieën. Woensdag 6 juli hebben we het speelpark trouwens speciaal open gesteld voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Een vriendin, verbonden aan Rozenweelde, vroeg ons vorig jaar ook al of ze eens met hun vakantiewerking eens mochten langskomen. Om die kinderen in een rustige omgeving te laten ravotten hebben we hen voor de officiële opening dan ook naar hier uitgenodigd.”

Verjaardagsfeestjes

“We krijgen ook veel reservaties voor verjaardagsfeestjes en ook dit jaar organiseren we twee ontbijten, op 24 juli en op 7 augustus. Kaarten hiervoor kan je kopen aan de kassa of bestellen via mail engelpark-ichtegem@outlook.com.”

De pop-up is verder open op woensdag, donderdag en zondag telkens van 14 uur tot 19 uur, de vrijdag en de zaterdag van 14 tot 21 uur. Elke vrijdag is er van 16 tot 18 uur kinderanimatie. Het Engelpark is nog open tot en met 15 augustus. Toegang is 5 euro voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar. Voor de rest is de toegang gratis. Place to be: Torhoutbaan 16. (RI)