Plattelandskamp vzw OOK sluit werking op site LTI af

Vzw OOK breidde dit jaar uit en organiseerde voor de eerste keer kampen op de site van het Lti te Oedelem. ‘Deze prachtige en ook wel unieke locatie was het perfecte kader voor de organisatie van ons plattelandskamp’, vertellen Olivier en Nicolas Stael.

‘Wie groene vingers heeft en graag diertjes verzorgt, kon zich op dit kamp perfect uitleven. Ook gingen de kinderen creatief aan de slag met verschillende materialen uit de natuur, namen ze insecten onder de loep met instrumenten uit het labo en bouwden ze o.a. mooie vogelhuisjes. Elke woensdag bezochten de kinderen die het plattelandskamp volgden Nally’s papegaaienopvangcentrum. Ze maakten er kennis met edelpapegaaien, kaketoes en ara’s.’

De kinderen konden ook een kleuter-, kids of tienerkamp volgen in het LTI. De ruime accommodatie biedt er tal van mogelijkheden. Zo is er een grote sporthal, een nieuwe keuken met ruime refter en heel wat buitenruimte met veel groene zones waar de kinderen veilig kunnen spelen, sporten en op onderzoek gaan!

Het perfecte plaatje om er een topkamp van te maken! ‘We zijn heel blij met de vlotte samenwerking van zowel de school als het gemeentebestuur van Beernem’, zegt Olivier Stael heel trots. ‘De communicatie verliep fantastisch, waardoor alles meteen van een leien dakje liep’. ‘We hebben er alle vertrouwen in dat vzw OOK de komende jaren verder kampen kan uitbouwen op de site van de land- en tuinbouwschool te Oedelem!’, eindigt Nicolas. (Regi Braet)