Pittem roefelt naar hartenlust

De Pittemse en Egemse lagereschoolkinderen kregen zaterdag tijdens de Roefeldag de kans eens in de huid te kruipen van volwassenen. Nadat corona twee jaar roet in het eten gooide, werd de gelegenheid nu te baat genomen. Drie van hen wilden zelf journalist zijn en versloegen deze leuke kinderdag.

Al vele jaren gaat in talrijke Vlaamse steden en gemeenten de Roefeldag door. Ook in Pittem wordt deze unieke dag om de twee jaar georganiseerd. Door corona kon er de voorbije twee jaar echter niet georganiseerd worden, zodat de laatste editie al dateert van 2018. Ook nu weer kregen tijdens deze dag van en voor het kind de lagereschoolkinderen de kans voor één dag eens in de schoenen van de volwassenen te staan en konden ze zelf aan de lijve ondervinden wat bepaalde beroepen nu eigenlijk inhouden. Deze belevingsdag mocht dit jaar rekenen op 70 deelnemende kinderen.

Twee sessies

De kinderen verzamelden om 13.30 uur in zaal De Magneet, waar iedereen ingedeeld werd bij het juiste groepje voor de eerste uitprobeersessie, die doorging van 14 tot 15 uur. Waar enkele groepen per huifkar naar de deelnemende beroepen werden gebracht, gebeurde dit bij andere met de brandweerwagen of per wagen door vrijwilligers. Tegen 15 uur kwam iedereen dan terug naar De Magneet voor een drankje en een ijsje. Een half uur later trok iedereen dan weer de baan op naar de tweede uitprobeersessie, om tegen 16.30 uur opnieuw te verzamelen in De Magneet.

Tijdens de voorbije editie konden de kinderen kiezen uit een waaier van tien beroepen. Zo kon bij bloemiste Killy Haezebrouck creatief aan de gang gegaan worden met bloemen en kon het muzikaal talent terecht bij de Pittemse fanfare. Kunstkring Ter Cauwe ontving iedereen die creatief aan de slag wou en wie zich ten dienste van de gemeenschap wou stellen kon zijn ding doen bij de brandweer. De kinderen die de inwendige mens wilden verwennen konden naar bakkerij Martine, slagerij Couteaux of konden hun kookkunsten tonen bij Villa Kruiscalsyde. Fotografen in spe konden terecht bij Mercedes Fotografie en wie de sfeer wou opsnuiven van de landbouw kon terecht bij zorgboerderij Ter Wielewalle. Nieuw dit jaar was de babymassage bij Babykoezie.

Ten slotte wilden ook drie kinderen voor eventjes in de huid van een journalist kruipen. Isolde Maenhout, Madeleine Michels en Maëlle Vanlancker gingen met ons mee naar bakkerij Martine. Aangezien het de bedoeling was dat de kinderen konden beleven wat een beroep inhoudt, moesten de drie journalisten voor één dag zelf de interviews doen. Hun gezamenlijke pennenvruchten vindt u in het kader hiernaast.

(JG)