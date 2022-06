Phéline (11) is Kinderkrak in Waregem

Phéline Fieuw (11) woont samen met mama Melissa Buyse (39) en papa Cliff Fieuw (44) op de Biest in Waregem. Tijdens weekends en vakantieperiodes komt haar oudere zus Ophélie (16), die sinds haar geboorte een mentale en fysieke beperking heeft en in een zorginstelling verblijft, naar huis. Het leidt steevast tot een blij weerzien.

Phéline, die haar laatste maanden in het zesde leerjaar doorbrengt, speelt dan K3 na en maakt samen met haar zus TikTok-filmpjes. Maar wat ze vooral met verve doet, is haar ouders ondersteunen in de zorg die de oudste zus nodig heeft. “Het is ongelooflijk wat ze allemaal doet”, vertelt mama Melissa. “Ze heeft een ongelooflijke feeling en is bijzonder empathisch. Wij staan versteld van wat ze doet op haar jonge leeftijd. Op een dag kwamen we thuis en Phéline had haar zus al een bad gegeven en haar pyjama aangetrokken, dat was een leuke verrassing.” Van ‘s ochtends boterhammen smeren tot ‘s avonds Ophélies tanden poetsen. Phéline doet het met een onvoorwaardelijke zusterliefde. “Ik help haar kleren aantrekken, wassen en zorg dat ze de juiste medicatie neemt. Want ze durft haar pilletjes soms verstoppen”, lacht Phéline.

