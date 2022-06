Phebe (14) is Kinderkrak in Oudenburg

Phebe De Witte uit de Hoogwegel kreeg als kleutertje al zin om te dansen. “Ik keek veel naar ballet op televisie en daar heb ik de microbe gekregen”, vertelt Phebe. Al sedert haar 5 jaar gaat ze dansen in de school van Saskia Goetghebeur in Gistel. “Dat was eerst preballet, maar intussen is dansen mijn leven geworden.”

Phebe De Witte studeert maatschappij en welzijn aan Mast Brugge. Al haar vrije tijd gaat naar haar grote hobby. Sedert ze als kleuter haar eerste pasjes zette, is Phebe uitgegroeid tot een talentvolle danser met grote ambities. Ze danst al enige tijd bij de groep Junior Cie, een onderdeel van Gestellae Ballet. “Daar dansen we hiphop, streetdance, moderne jazz, ook nog wel ballet. Ik ga hiervoor vier keer per week repeteren.”

Phebes ambitie is om aan wedstrijden deel te nemen, professioneel hogerop te geraken, later een eigen groep te hebben. Ze pakte al de eerste plaats in Dance Stars en maakte ook al een eigen choreografie. Tijdens de coronaperiode nam ze online deel aan wedstrijden. Een van de opnames gebeurde bovenop de parking aan het station van Oostende.

“Mijn grote voorbeeld is Isabelle Beernaert”, besluit Phebe De Witte die hoopt om binnenkort zelf les te mogen geven aan de kleinste dansertjes bij Gestellae Ballet.