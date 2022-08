Pech voor KSA De Meiskes Wevelgem: zestigtal leden en leiders ziek op voorlaatste dag

Voor de leden van KSA De Meiskes van Wevelgem eindigde het kamp in Dilsen-Stokkem lichtjes in mineur. Op de voorlaatste dag viel een derde van de leden en leiders ziek. De terugreis met de trein viel zo in duigen, de ouders konden gelukkig hun kroost ophalen.

Na een week vol plezier maakten de 175 leden en leiders van KSA De Meiskes uit Wevelgem zich op voor de terugreis vanop kamp in het Limburgse Dilsen-Stokkem. Normaal zouden ze zondag allemaal via het spoor huiswaarts trekken, maar dat lukte helaas niet.

Zowat een derde van alle leden en leiders begon zich zaterdagavond ziek te voelen en over te geven. Vermoedelijk gaat het om buikgriep. Door de ziekte moest de leiding de plannen voor de terugrit helemaal omgooien. Omdat de helft van de leiding ziek te bed lag, werden de ouders in allerijl gevraagd om hun kinderen te komen ophalen. (JD)