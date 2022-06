Pauline (9) is Kinderkrak in Jabbeke

De negenjarige Pauline Verstraete uit Jabbeke is een meisje met een uitzonderlijk talent.

Voor de meeste kinderen van haar leeftijd komt spelen, ravotten en plezier maken op de eerste plaats, maar Pauline vindt andere mensen helpen en troosten het allerbelangrijkste. Uiteraard speelt het meisje uit het derde leerjaar van basisschool De Klimtoren graag met haar vriendinnetjes, maar echt gelukkig is ze pas als ze de handen uit de mouwen kan steken en iemand gelukkig kan maken. Als iemand getroost of geholpen moet worden, staat ze steeds paraat.

“Zes jaar geleden, na de geboorte van mijn jongste dochtertje, is mijn echtgenote overleden”, vertelt de papa van Pauline. Deze pijnlijke gebeurtenis heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen dat Pauline zo altruïstisch ingesteld is. Ze zorgt ontzettend goed voor haar kleine zusje en neemt heel wat kleine huishoudelijke werkjes spontaan voor haar rekening. “Ik vind het leuk om te helpen en het kost me ook geen moeite om andere mensen te troosten als ze verdriet hebben”, vult het guitige meisje spontaan aan. “Ik heb de beste papa van de hele wereld. Ik troost hem altijd wanneer hij verdriet heeft.” (PDC)

