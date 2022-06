Paulien (9) is Kinderkrak in Moorslede

Wanneer Paulien Vangheluwe over lopen babbelt, word je onmiddellijk vrolijk. De 9-jarige uit Dadizele vertelt enthousiast over haar prille carrière binnen de atletiekwereld.

“Ik begon toen ik vier jaar was. Mijn papa is trainer bij de atletiekvereniging Dapalo. Door papa en mama ben ik begonnen met atletiek. Al is Dapalo voor mij meer dan lopen. Ik zie er ook mijn vriendinnen en kijk elke keer uit naar de trainingen.” Die trainingen wierpen de voorbije jaren hun vruchten af. Paulien kroonde zich de voorbije jaren meermaals tot provinciaal kampioen. Van verspringen tot de 100 meter. “Spijtig genoeg waren ter tijdens de coronacrisis niet zoveel wedstrijden. Ik ging toen samen met mama, papa en mijn broer lopen.”

Voor Paulien maakt het momenteel nog niet uit welke atletiekdiscipline ze beoefent. “De piste, de weg, het veld, zo lang het maar lopen is. Eigenlijk doe ik de langere afstand wel het liefst. Dan kan je gemakkelijker indelen.” Nu kijkt Paulien vooral uit naar augustus. Dan is er het pistekampioenschap. “Lopen doe ik nog steeds voor de lol, al is het wel heel leuk om eens te winnen.” Dat de prestaties van de jonge Paulien zeker erkend worden, werd vorige week nog eens duidelijk tijdens de uitreiking van de Moorsleedse sportprijzen. Paulien werd gekroond tot sportster van het jaar. (BF)

