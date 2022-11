Pasta-avond bij ’t Scamanderke in Oostnieuwkerke

Meisjeschiro ‘t Scamanderke organiseert op zaterdag 26 november vanaf 18 uur een pasta-avond in zaal Zonneheem.

De meisjes bieden drie verschillende pastasauzen, heel veel pasta en lekkere drankjes aan. Er worden ook afhaalpakketten verkocht, maar die zijn enkel verkrijgbaar met traditionele spaghettisaus.

Kaarten kosten 15 euro aan de deur en 13 euro in voorverkoop. Kinderen betalen 11 euro aan de deur en 10 euro in voorverkoop. Afhaalpakketten kosten 12 of 20 euro.

Er worden twee verschillende afhaalpakketten aangeboden. Pakket 1 bevat een halve liter traditionele spaghettisaus, een doos pasta van 375 gram en een Spelonkbiertje. Dit pakket kost 12 euro. Het tweede pakket bestaat uit een liter traditionele spaghettisaus, een doos pasta van 375 gram en twee Spelonkbiertjes. Dit pakket neem je mee naar huis voor 20 euro.