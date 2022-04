Paasvakantie op het speelplein van Stavele en Alveringem

Zowel in Alveringem als in Stavele organiseert de gemeente elke paasvakantie speelpleinwerking. En alsof dat nog niet volstaat, is er ook vooropvang en na-opvang. Een luxe voor kinderen én ouders! Koud, nat en winderig was het tijdens de eerste week van de paasvakantie.

Het kon de meeste kinderen niet deren, want onder vriendjes en leeftijdsgenoten kunnen ze echt kind zijn. “De kinderen kunnen zich uiteraard ook binnen bezighouden”, zegt Fien Catrycke (21), hoofdmoni in Stavele. “Maar lang niet iedereen zit binnen. Het is koud en nat, maar velen amuseren zich te pletter in de zandbak of op de schommel. “De grote mensen staan te bibberen, maar ik niet hoor”, zegt Lowie Vandenbroucke uit Beveren. “Hoe vuiler ik mij kan maken, hoe liever ik het heb.” “Zelf woon ik in Proven”, zegt Eva Verdonck (6) enthousiast. “Maar omdat opa Dominique en oma Marleen in Stavele wonen, ga ik in Stavele naar school en naar het speelplein. Ik kom er heel graag.”

Verantwoordelijkheid

“De appreciatie van ouders en kinderen is groot”, vervolgt Fien Catrycke. “Voor mij is het een weekje ontspanning voor de blok. Zeer fijn ook dat er geen beperkingen meer zijn. Dit voelt niet aan als werken. Zie ik dat de kinderen gelukkig zijn, dan ben ik dat ook. Al is dit wel een job met verantwoordelijkheid, natuurlijk. Dinsdag waren hier bijvoorbeeld een 45-tal kinderen.” In Alveringem, waar maandag 60 kinderen waren, gaat de speelpleinwerking op de jeugdsite door. Laatstejaarsstudent Guillaume Desaever uit Leisele was er de voorbije week hoofdmoni, Celine Barra moni en Kato Depinois stagiair. “Ik heb graag variatie in mijn leven”, zegt Celine. “Ik verdeel mijn vakantietijd tussen studeren, KLJ en mijn studentenjobs op het speelplein en bij de Beauvoordse Walhoeve. “Ik ben bijna 17, studeer verzorging en werk graag met kinderen. Nu ben ik nog stagiair, maar in de grote vakantie hoop ik volwaardig als moni te kunnen werken”, zegt Kato Depinois uit Leisele. (AB)