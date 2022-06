Owen (13) is Kinderkrak in Ichtegem

De Jeugdboekenmaand wil kinderen plezier laten beleven in lezen, voorlezen en naar illustraties kijken. Elk jaar staat een ander thema centraal. De bi+bliotheek van Ichtegem ging eerder al aan de slag met allerlei georganiseerde activiteiten waaronder een tekenwedstrijd. Het leverde zeven winnaars op die hun tekeningramen van de bibliotheek mochten tekenen. Een van hen is Owen Deketelaere (13) uit Eernegem van het SIGO, maar Owen deed ook mee met twee andere tekenwedstrijden.

Zo werd hij tweede op Vlaams niveau in de jaarlijkse Vredesposter tekenwedstrijd van de Lions Club. Ook aan de tekenolympiade nam Owen deel.

“Ik teken graag en heb dat ontdekt in het 6de leerjaar”, zegt Owen zelf. “Dit jaar waagde ik mijn kans in een aantal wedstrijden en met succes. Zo was ik bij de winnaars van de tekenwedstrijd van de lokale BIB, maar ik ben ook trots op mijn Vredesposter. Ik nam ook deel aan een de tekenolympiade met als thema het klimaat.” Owen is, naast een talentvolle tekenaar, ook een goed voetballer en maakte deel uit van de ploeg die op zondag 22 mei naar Waasland-Beveren trok om er de finale van de Jeugdcup te betwisten. Ook zijn jongere broer Ruiz speelt voetbal. (RI)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks