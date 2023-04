OVERZICHT: Buitenspeeldag in Poperinge op 11 locaties

Woensdag 19 april betekent Buitenspeeldag. Dat is het startschot om opnieuw te ravotten in de tuin, in het park of op het speelplein. In Poperinge kunnen kinderen tijdens Buitenspeeldag op 11 locaties terecht.

“Op Buitenspeeldag krijgen kinderen geen huiswerk en op de televisie wordt die namiddag geen kinderprogramma’s uitgezonden. Alle tijd dus om buiten te spelen”, zegt jeugdschepen Ben Desmyter. “Alle speelpleinen zijn openbaar en iedereen is welkom, gratis en zonder inschrijving op de Buitenspeeldag in Poperinge. Animatoren geven de kinderen speelimpulsen, maar ouders blijven verantwoordelijk en begeleiden hun jonge kinderen.”

11 locaties

In het centrum van de Hoppestad zijn de locaties – telkens van 13 tot 17 uur – het stadspark, de Bellewijk, het Busseniershof, de Rederijkerswijk en het speelplein bij de Kunstacademie (enkel na inschrijving) langs de Oostlaan. Op speelplein ‘t Pompierke in Roesbrugge, speelplein ‘t Pleintje in Krombeke, speelplein De Bollaert in Watou en speelplein de Pleute in Proven kan er gespeeld worden van 13 tot 17 uur.

Van 13.30 tot 16.30 uur in speelplein ‘t Noageltje in Reningelst en speelplein Eleba in Abele van 13.30 tot 17 uur kan er ook gespeeld worden.