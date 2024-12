Overkophuis geopend op het Kraanplein in Brugge

In het pand Kraanplein 6, waar voorheen de Vrijwilligerscentrale huisde, werd in aanwezigheid van de Vlaamse ministers Hilde Crevits (cd&v) en Melissa Depraetere (Vooruit), een Overkophuis geopend. Jongeren kunnen er terecht als ze elkaar willen ontmoeten maar ook voor psychosociale ondersteuning.

Vrijdagavond opende op het Kraanplein in Brugge een Overkophuis. Dit Overkophuis is gevestigd in een pand waar tot voor kort de Vrijwilligerscentrale van Stad Brugge huisde en waar nu op het gelijkvloers nog een fuifzaaltje zit.

Ontmoetingsplek

Een OverKop-huis is een ontmoetingsplek waar jongeren tot 25 jaar gewoon binnen en buiten kunnen lopen en allerlei leuke activiteiten doen wanneer ze daar nood aan hebben. Ze kunnen er ook terecht als ze zich even wat minder voelen of nood hebben aan een luisterend oor.

Je kunt er onder meer praten met mensen van het Jongeren Advies Centrum (JAC) of met eerstelijnspsychologen. De OverKop-huizen worden ondersteund door de eerstelijnszones en het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) en werden drie jaar geleden verankerd in het welzijnsbeleid van de Vlaamse regering.

“Vorig jaar heb ik aan de Vlaamse regering 1,8 miljjoen euro extra gevraagd om het aantal Overkophuizen te kunnen uitbreiden, daardoor steeg het aantal naar meer dan 60 Overkophuizen, waarvan Brugge er nu dus één van is”, zei viceminister-president van de Vlaamse regering Hilde Crevits.

“Ook in het nieuwe regeerakkoord engageren we ons voor een verdere uitbreiding, want is zo belangrijk om je goed in je vel voelen.”

Meer dan ooit nodig

Ook Vlaams minister van Jeugd Melissa Depraetere was aanwezig bij de opening. “Een op vijf jongeren heeft stress, slaapt slecht of heeft donkere gedachten. Laagdrempelige initiatieven om te praten over mentaal welzijn zijn dus meer dan ooit nodig”, aldus minister Depraetere.

“Dit initiatief is van onschatbare waarde voor onze West-Vlaamse jongeren. Dat bewijst de succesvolle werking van van de Overkophuizen in onder andere Kortrijk, Menen en Zeebrugge, waar jaarlijks duizenden jongeren over de vloer komen.”

In het nieuwe overkophuis in Brugge zijn Matthias Lescrauwaet en Joran Verbandt de coördinatoren en aanspreekpunten. Ze zijn te bereiken via matthias.lescrauwaet@groepintro.be en joran.verbandt@cawnoordwestvlaanderen.be

(PDV)