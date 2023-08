Ouders van Saar (26) niet ongerust over World Scout Jamboree in Zuid-Korea: “Ze beleeft er de tijd van haar leven”

Veel te warm, slecht eten, een heuse muggenplaag en op de koop toe een tyfoon die op komst is. Voldoende redenen om je als ouders ongerust te maken over de situatie waarin je dochter verkeert tijdens de Wereldjamboree in Zuid-Korea. “Het is allemaal wat opgeklopt in de media. Onze dochter Saar vindt het er echt leuk en beleeft er een onvergetelijk avontuur”, reageren Bart Deschamps en Kaat Olivier vanuit de thuisbasis in Deerlijk.

Saar Deschamps (26), netwerkcoördinator bij W13, de Zuid-West-Vlaamse welzijnsvereniging van 14 OCMW’s en het CAW Zuid-West-Vlaanderen, is een van de welgeteld 1.234 ‘scouties’ uit België die momenteel deelnemen aan de 25ste World Scout Jamboree in Zuid-Korea. Zij staat in de leiding en is er samen met drie collega’s verantwoordelijk voor een unit van 40 scouts van 14 tot 18 jaar.

Overboekingen

Saar vertrok al anderhalve week vroeger op voorbereidingskamp naar het Aziatische land. De start liep niet van een leien dakje want in de luchthaven bleken er drie overboekingen te zijn op de vlucht van de groep waarvoor Saar verantwoordelijk is. Er zat niets anders op dan met enkele anderen een dag later te vertrekken vanuit Parijs. Dat ze een dag later aankwam, kon alvast de pret niet bederven… De rest van het pre-kamp verliep voortreffelijk: de hoofdstad Seoul verkennen, een uitstap naar de grens met Noord-Korea, bezoeken aan de vele tempels, het bijwonen van een megagroot modderfestival…

“En plots waren er in de media die minder fraaie berichten”, stellen Bart Deschamps en Kaat Olivier. “Enkele leden lieten zich negatief uit over de gang van zaken tijdens de Wereldjamboree en dat werd helemaal uitvergroot in de pers. De hieruit voortvloeiende golf van paniek was eigenlijk nergens voor nodig. Wij hebben alles kunnen nuanceren, zeker na de geruststellende berichten van onze dochter. Zij ‘jeunt’ zich nog altijd enorm en beleeft er de tijd van haar leven. De Wereldjamboree is voor Saar ook de afsluiter van haar scoutscarrière.”

Geen paniek

“Dat er op een dergelijk groot evenement met zowat 55.000 scouts en gidsen wat organisatorische probleempjes kunnen rijzen en dat het niet allemaal 100 procent volgens plan verloopt, is volkomen aanneembaar. Het is niet voor niets nog altijd scouting… De onheilspellende berichten waarmee we overspoeld werden, hebben wij sterk weten te relativeren. Er is op geen enkel moment ongerustheid of paniek geweest ten huize Deschamps-Olivier.”

© GF

“De organisatoren zorgen voor correcte en duidelijke communicatie en hebben alles in het werk gesteld om de problemen op te lossen. Om de muggenplaag aan te pakken, werd een helikopter ingezet die muggenspray verspreidde en als reactie op de hittegolf kwamen er parasols, benevelingstoestellen en een zwembad per subkamp. Ook het eten werd tijdens het kamp aangepast. Over te weinig eten hebben wij alvast niets gehoord. De tyfoon Khanun, die er zit met serieuze windsnelheden zit aan te komen, was niet ingecalculeerd. Op het eventuele noodweer te ontsnappen, vond dinsdag een preventieve evacuatie plaats.”

“Er zijn in totaal 40.000 deelnemers geëvacueerd, van wie 1.300 Belgen. Elke minuut vertrok een autobus. Zuid-Korea voorzag 1.000 bussen. De slotceremonie, het absolute hoogtepunt van de 25ste World Scout Jamboree, vindt zondag plaats in een stadion in Seoul. Het komt allemaal wel in orde. Saar amuseert zich kostelijk en beleeft er ongetwijfeld een unieke ervaring.”

Zwijgplicht

Dat kunnen we ook afleiden uit het korte bericht dat Saar ons stuurt. “Alles oké hier”, luidt het. “We mogen eigenlijk niet praten met de pers. Ik kan alleen maar zeggen dat de evacuatie heel vlot verlopen is. We worden met de hele Belgische delegatie opgevangen in een universiteit in Incheon.”