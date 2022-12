Ouders steunen massaal Nancy en haar team van gesloten kinderopvang ‘t Fopspeentje en hopen op een snelle heropening

In totaal genieten 25 kinderen normaal opvang in ‘t Fopspeentje in Beveren (Roeselare), maar hun ouders zitten nu met de handen in het haar nu de kinderopvang de deuren moest sluiten. Het Agentschap Opgroeien is zeker van zijn stuk, maar de ouders staan als een blok achter uitbaatster Nancy Vanclooster die al ruim 30 jaar haar zaak runt. “Ze wrijven ons aan dat een van onze medewerkers een kindje geforceerd heeft om te eten”, klinkt het bij Nancy die het niet droog hield bij het zien van zoveel morele steun.

Uitbaatster Nancy Vanclooster (55) ziet er natuurlijk aangeslagen uit, maar de vele steun die ze krijgt doet haar duidelijk deugd. Al ruim 30 jaar runt ze een kinderopvang, kinderen die er zelf ooit verbleven sturen er nu hun eigen kinderen. Maar blijkbaar doken problemen op bij een controle en die blijken voldoende ernstig om de kinderopvang voor drie maanden te sluiten. “Wij hebben te horen gekregen dat een van onze medewerkers een kind forceerde om te eten, dat is dus de reden waarom we moeten sluiten”, zegt Nancy. Al sinds 1989 runt ze vol overgave haar zaak. Er verblijven 25 kinderen, in de voormiddag beredderen ze het met vier medewerkers, in de namiddag met drie. “Er zijn niet altijd tegelijk evenveel kinderen hier.” Het gaat om kleine kinderen van nul tot drie jaar en soms ook nog een broertje of zusje.

Geen tijd genoeg om mensen op de hoogte te brengen

Vorige vrijdag kreeg ‘t Fopspeentje al een mail met de melding van het probleem, op maandag om 14.45 uur kreeg Nancy het harde verdict te horen. “Ik heb nauwelijks al de mensen kunnen contacteren, want even later stond het al in de pers. Sommige ouders belden me al, omdat ze het op een nieuwssite hadden gelezen.”

Nancy Vanclooster runt al meer dan 30 jaar haar kinderopvang, tot deze week zonder problemen… © STEFAAN BEEL Stefaan Beel

Maar stuk voor stuk ondersteunen de ouders Nancy en haar team. “Er was maandagavond een digitale bijeenkomst met bijna 50 mensen, ik heb die bewust niet bijgewoond. De mensen konden er gerust hun gedacht zeggen, maar er is geen enkele negatieve commentaar gekomen.”

Familiaal verlof

Dinsdagavond waren heel wat ouders, soms ook vergezeld door hun kindje, afgezakt naar de Heirweg in Beveren. Het onbegrip is er groot. Her en der wordt gewag gemaakt van een wraakactie, maar de ouders vinden het vooral erg voor Nancy en haar team. En zelf zitten ze nu ook in de penarie natuurlijk. “Ik beredder me voorlopig met familiaal verlof”, zegt Febe Ollevier. Haar zoontje Dré Staelens (1 jaar en 2 maanden) wordt normaal bij Nancy opgevangen. “Wij zijn erg content van de zorgen die onze zoon hier krijgt. Wij begrijpen het allerminst. En dan die reden. Eens een kindje forceren om te eten, dat doe ik thuis ook. Ze moeten iets binnen hebben.”

“Hopelijk herzien ze zo snel mogelijk hun beslissing, want die is buiten alle proportie”

Ook Marlies Vandewalle vindt deze maatregelen buiten alle proportie. Haar zoontje Walt (1,5 jaar) en dochtertje Lia (vier maanden) zijn allebei goed thuis bij Nancy. “En ook bij de medewerksters. Ze komen altijd welgezind terug en maken er geen probleem van om te gaan. Dat zou toch zo niet zijn, mochten ze zich niet goed voelen”, aldus Marlies, die in Brugge woont, maar in het Roeselaarse werkt.

De opkomst was impressionant en duidelijk een hart onder de riem van Nancy. “En hopelijk herzien ze zo snel mogelijk hun beslissing. Ten eerste omdat Nancy dat verdient, ten tweede omdat onze kinderen dan weer opgevangen worden waar ze zich thuis voelen”, klinkt het unisono bij enkele ouders.