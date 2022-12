Ouderraad Sint-Jozefsschool Ieper deelt samen met politie 280 fietslichtjes uit

In de Sint-Jozefsschool van Ieper kregen alle leerlingen uit het lager onderwijs gratis fietslichten. De actie is een samenwerking met politie Arro Ieper.

“Het is cruciaal dat fietsers goed zichtbaar zijn in het verkeer en zeker tijdens de donkerste maanden van het jaar”, zegt Roeland Struye, verantwoordelijke voor de werkgroep mobiliteit binnen de ouderraad. “Ik woon zelf in de Meenseweg en het blijft voor de zwakke weggebruiker een gevaarlijke invalsweg naar school. We wandelden al eens rond met de bevoegde ambtenaar om alle zwarte punten in de schoolomgeving bloot te leggen en blijven hameren om iets te doen aan de brede racebaan die de Meenseweg is. Het stadsbestuur is op de hoogte, maar voor concrete actie moeten we wachten tot er budget vrijgemaakt wordt.” Op de foto zien we de leerlingen en achteraan leden van de ouderraad, met achteraan Roeland Struye in fluo. (API)