Otis (10) is Kinderkrak in De Panne

Geïnspireerd door zijn vriendjes Lou Ingouf en Zain Bourmaf startte Otis Beun (10) in het derde leerjaar met pianolessen in StAPwest bij leerkrachten Veerle Elst en Reinier Vermeulen. Otis kreeg de smaak te pakken en nog geen jaar later speelt hij zijn favoriete liedjes moeiteloos op het klavier, zonder partituren. “Soms improviseer ik ook, of speel ik op de piano in het hotel van mijn ouders”, vertelt Otis. “Dat deed ik al eens samen met Lou, en dan kregen we applaus en wat centjes van de gasten, waarmee we dan een ijsje gingen kopen.”

Samen met zijn vriendje Zain speelt Otis ook schaak, maar hij is ook een bijzonder lenige tumbling-gymnast bij turnclub Zeestern Immaculata. Daarnaast wil Otis als een professional leren golfen. Mama Sandra is zich bewust dat Otis maar al te graag nieuwe uitdagingen aangaat. “Otis mag dat allemaal doen als hij dat graag doet, zolang zijn schoolresultaten er niet onder lijden”, zegt ze. “Ik vind het wel jammer dat ik soms iets moet laten vallen omdat mama of papa geen tijd heeft om me te brengen”, zegt Otis die in het middelbaar Latijn wil volgen, want hij wil later graag geneeskunde studeren. (MVO)

