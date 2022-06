Oscar (7) is Kinderkrak van Poperinge

Oscar Pil woont samen met zijn twee jongere broers in Poperinge, waar ze kunnen ravotten in een mooie grote achtertuin. Oscar kon zijn papa al overtuigen om ’s avonds nog naar de paddenoverzet van Natuurpunt Poperinge-Vleteren te trekken, maar Oscar houdt nog wel van veel meer dieren.

Zijn lievelingen blijven de krab en de garnalen, want hij is gewoon verzot op het gelijktijdig gewriemel van de pootjes en de vele andere uitsteeksels aan het lichaam van die dieren. “Ik bezit een pop van een buxusrups die helaas overleden is en zich nooit tot rups ontwikkeld heeft.” Oscar bezit zelfs een uniek dood exemplaar van een doodshoofdvlinder die normaal leeft in zuiderse landen, en op zijn kamer zit een mierenkolonie in een gesloten vaas, waarbij hij uren kan turen naar de veel grotere koningin. En eigenlijk steekt hijzelf ook de handen uit de mouwen. Bij de buren is er een put met nogal wat salamanders die zelf naar andere oorden willen trekken. Oscar heeft daarom zelf een soort salamanderoverzet geregeld met potjes en vallen, zodat hij de dieren van uitdroging en een mogelijk gewisse dood kan redden. Al sinds jonge leeftijd wil hij trouwens altijd en overal met de kleinste diertjes bezig zijn. (PC)

