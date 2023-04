Orthopedagoge Tania Mulder helpt hoogbegaafde kinderen en hun ouders: “Tot er plots een lichtje gaat branden”

Hoogbegaafde kinderen en faalangst lijken vaak hand in hand te gaan. Cognitief sterk functionerende kinderen voelen zich dikwijls verkeerd begrepen en ‘scoren’ beneden de verwachtingen. Tania Mulder gaat in haar groeipraktijk Ahaaa samen met de kinderen en de ouders op weg om stappen vooruit te zetten in die complexe problematiek.

Tania Mulder (55), uit de Oude Heerweg in Sint-Lodewijk, is orthopedagoge en de bezielster van Ahaaa, een groeipraktijk voor ouders en kinderen die op zoek zijn naar de juiste ondersteuning op vlak van faalangst en emotieregulatie bij kinderen, met als doel opnieuw te verbinden.

Tania is moeder van twee zonen, van wie de jongste kenmerken van hoogbegaafdheid heeft. “Het later ontdekken van zijn hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid heeft mij meegenomen in een rollercoaster van emoties en zoektochten om zijn speciale talenten op een positieve manier te ontwikkelen”, vertelt ze.

Onder het topje

“Mijn vijftien jaar ervaring rond emotieregulatie heeft mij daarin enorm geholpen. Door de jaren heen heb ik geleerd om niet naar het gedrag op zich te kijken, maar om te kijken naar wat er onder het topje van de ijsberg zit. Om te kijken achter het gedrag van ieder kind, om zo samen met het kind, de ouders en de school de emoties en het gekoppeld gedrag beter te leren begrijpen.”

“Hoogbegaafdheid zit nog altijd in de taboesfeer. Het is een heel beladen gegeven. Vandaar dat ik ook liever spreek over cognitief sterk functionerende kinderen dan over hoogbegaafde kinderen. Het zorgt voor zoveel onbegrip… Want zeg nu zelf, een slim kind hebben, daar doe je toch niet moeilijk over? Veel ouders vinden geen oplossingen in hun zoektocht naar passende hulp. Ze voelen zich machteloos en gefrustreerd.”

Die kinderen dénken anders. Ze zijn niet zomaar ‘slim’. Ze hebben een andere aanpak nodig

“Het is zonneklaar dat die kinderen een andere aanpak nodig hebben. Ze dénken anders, ze zijn niet zomaar ‘slim’. Er komt heel veel bij kijken. Doordat ze hun wereld veel intenser ervaren en doordat ze de complexe verbindingen en interacties in hun leven en in de fysieke wereld op een intuïtieve manier begrijpen, is er een overvloed aan redenen waarom hoogbegaafde kinderen vaak angsten ervaren in hun leven.”

Op maat van kind

“Mijn missie is om kinderen, scholen en ouders nieuwe inzichten aan te bieden. Het moment waarop er opeens een ‘lichtje’ gaat branden in ons hoofd, en alle puzzelstukjes op hun plaats vallen, door de juiste begeleiding aan te bieden op maat van het kind. Het moment waarop je zegt: ‘Ahaaa’…”

“Ik start altijd met een intakegesprek, en dan gaan we samen op zoek onder de ijsberg, met als doel meer te kunnen verbinden met elkaar in lastige omstandigheden, en te zoeken naar oplossingen voor een bepaalde emotie of gedrag.”

“Via een procesbegeleiding help ik het kind om een veranderingsproces op te zetten, op maat van het kind. We gaan samen en op een praktische, laagdrempelige en kortdurende manier op zoek naar de noden en mogelijke antwoorden. Het uiteindelijke doel is het welzijn van het kind te verbeteren. Tijdens mijn begeleiding komt het vaak voor dat kinderen heel nerveus zijn en daardoor geen open houding hebben. Door onze hond Otso bij de therapie te betrekken, is de sfeer vaak beter en valt de nervositeit bij het kind weg, waardoor het zich meer op zijn gemak voelt.”

Wonderhof

“Met Ahaaa werk ik therapeutisch en pleit ik voor een weg naar positiviteit, groeien en verbinden, bij thema’s als faalangst, hoogbegaafdheid, emotieregulatie, hoogsensitiviteit, weerbaarheid, mindfulness… In de krokusvakantie heb ik een driedaags kamp voor zes hoogbegaafde kinderen van zeven tot twaalf jaar georganiseerd. De sessies vonden plaats in het Wonderhof in Sint-Lodewijk, een pareltje in het groen, met een schitterend vergezicht, ideaal om te ontprikkelen.” (Rik Devos)