Organiseer een speelstraat tijdens de Buitenspeeldag in Roeselare

Op woensdag 20 april 2022 hebben kinderen geen excuus om binnen te blijven, want dan trappen we het buitenspeeljaar op gang met een knaller van een Buitenspeeldag!

De eerste woensdag na de paasvakantie wordt voor de kinderen opnieuw hét hoogtepunt van het jaar om buiten te ravotten.

Buitenspeeldag is sowieso een groot feest, zeker als er in eigen buurt gespeeld wordt. Ideaal is een speelstraat om jouw straat of pleintje tot een speelparadijs om te toveren. Een speelstraat aanvragen kan tot 28 maart. Zo wordt de straat een namiddag autovrij gemaakt en krijgen de kinderen krijgen de ruimte om zich uit te leven. Want deze alledaagse, laagdrempelige vorm van buiten spelen is misschien wel de belangrijkste manier van spelen.

Geen huiswerk

Daarnaast zijn er ook organisaties en scholen die hun steentje bijdragen om de kinderen te motiveren om buiten te spelen. Zo geven de meeste scholen geen huiswerk op deze woensdagnamiddag terwijl andere scholen de kinderen wat langer laten buitenspelen tijdens de pauze.