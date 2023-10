ORCHI-fuif zal meer dan 1.000 bezoekers verwelkomen: “Opbrengst voor de kinderen”

Zaterdag 4 november wordt een hoogdag voor de jeugd van Koekelare en omstreken. De leiding van de Koekelaarse chiro verwacht op hun jaarlijkse ORCHI-fuif in de loods van Bouwmaterialen Willaert meer dan duizend bezoekers om uit de bol te gaan op muziek van M-PULSIVE en JordanB.

“Onze fuif is ondertussen al aan z’n twintigste editie toe”, aldus hoofdleider van de jongens Kobe Verhelst. “Vroeger telden we meestal zo’n 850 bezoekers, maar sinds de afgelasting van de corona-editie komen de jongeren uit de streek nog massaler naar onze fuif. Doordat we de vorige jaren snel uitverkocht waren, wil iedereen er dit jaar blijkbaar snel bij zijn.”

Democratische prijzen

“Wellicht zal de veiligheidsdienst van de gemeente niet meer 1.250 fuifgangers toelaten, waardoor alle kaarten weer snel de deur zullen uitvliegen. We blijven ook democratische prijzen hanteren, dat zal ongetwijfeld meespelen bij het succes van onze ORCHI-fuif.”

“We zijn al een zestal maanden bezig met de voorbereiding van het belangrijkste evenement van het werkjaar”, vult Inaya Dewilde, hoofdleidster van de meisjes, aan. “Er komt heel wat bij kijken om zo’n mega-evenement te organiseren. Gelukkig offeren alle leiders en leidsters tijdens de herfstvakantie een groot deel van hun vrije tijd op. Ook de ouders van onze leden dragen hun steentje bij door de inrichting en uitbating van het hamburgerkraam.”

Inschrijvingsgeld

De leiding organiseert jaarlijks nog een ijstaartenactie, een spaghettiweekend en een quiz. “Allemaal met het doel om het inschrijvingsgeld voor de kinderen zo laag mogelijk te houden”, gaat Inaya verder.

“De opbrengst van de activiteiten wordt ook aangewend om het jaarlijkse kamp te sponsoren. Voor ons is dat een verliespost, maar we willen dat zoveel mogelijk kinderen kunnen deelnemen. Zo’n kamp is nu eenmaal het hoogtepunt van een werkjaar. Daarom zijn de inkomsten van de fuif en de andere activiteiten heel welkom.” De chiro telt ongeveer 350 leden in zes leeftijdsgroepen, die begeleid worden door 42 leid(st)ers.