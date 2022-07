Oranje Brugge dankt animatoren voor hun enthousiaste inzet

Oranje dankt alle animatoren van haar verschillende speelpleinwerkingen. Ondanks het tekort aan animatoren dat al verschillende keren in de media kwam, kunnen de ‘inclusieve’ speelpleinwerkingen van Oranje voor kinderen met en zonder een beperking gelukkig de hele zomervakantie vakantieplezier garanderen. “Vooral dankzij de enthousiaste inzet van onze vrijwilligers” zegt Fibe Waes van Oranje in Brugge.

De animatoren krijgen een attentie als bedanking. Op 12 augustus wordt er nog een baravond georganiseerd om hen extra in de bloemen te zetten.

Speelpleinwerkingen voor mensen met of zonder beperking

Oranje ontstond destijds vanuit een speelpleinwerking. Fibe Waes stelt: “In 1966 kwam een moeder met twee kinderen naar het speelplein ‘Ter Groene Poorte’ in Brugge. Haar zoon speelde gewoon mee. Haar dochter met een beperking mocht niet meespelen en moest thuis blijven.”

“Chris Saelens, aalmoezenier op het speelplein, kwam meteen in actie. Hij nam het initiatief om een speelpleinwerking op te starten, niet alleen voor kinderen met een beperking, maar meteen voor alle kinderen samen. De kinderen kregen een oranje sjaaltje. Oranje was geboren.

“Tot op vandaag zijn onze speelpleinwerkingen een belangrijke pijler van onze organisatie. We zijn dus erg dankbaar dat we die werking deze zomer opnieuw kunnen waarmaken”, aldus Fibe Waes.

Nog animatoren gezocht

Oranje kan nog steeds extra handen gebruiken, om kinderen – met of zonder beperking – een zomer vol plezier te bezorgen. Jersey, animator op de speelpleinwerking in Sint-Andries: “Het mooiste aan mijn zes jaar als moni bij Oranje is niet enkel de kinderen zien opgroeien, maar ook mezelf. Bij Oranje krijg je telkens de ruimte om te groeien, eens je hoofd te stoten maar vooral te groeien.”

Wie interesse heeft om animator te worden bij Oranje kan contact opnemen met de speelpleinwerkingen via https://vrijetijdspunt.com/word-animator-op-het-speelplein