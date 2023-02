Opvang de Zonnebloem hervat maandag na corona-uitbraak

Buitenschoolse kinderopvang De Zonnebloem diende de voorbije dagen de deuren gesloten te houden omwille van een corona-uitbraak. Verschillende begeleiders legden een positieve test af.

De Zonnebloem in de Pol Gernaeystraat begeleidt kinderen in hun vrije tijd op vakantie- en schoolvrije dagen, op woensdagnamiddag en voor en na schooltijd. De opvang is erkend door Kind & Gezin. De voorbije dagen diende het echter de deuren gesloten te houden. Vijf personeelsleden hadden namelijk een positieve coronatest afgelegd.

De opvang in de Zonnebloem bleef ‘s ochtends evenwel gegarandeerd. Omdat het merendeel ‘s avonds en op woensdag van basisschol Gravenbos kwam, werd in samenspraak met de school daar opvang voorzien op woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag. Aanstaande maandag 20 februari hervatten de activiteiten opnieuw op de vertrouwde locatie. (TVA/PM)