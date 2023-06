Opvang De Pamperhoeve in Kortemark tijdelijk dicht om te onderzoeken hoe baby armbreuk opliep

Kinderopvang De Pamperhoeve in de Ieperstraat in Kortemark is uit voorzorg tijdelijk gesloten door het Agentschap Opgroeien. Dat gebeurde nadat een baby van zeven maanden oud een armbreuk opliep. Het is echter onduidelijk of dat gebeurde in de kinderopvang. “Maar we nemen geen risico’s”, zegt Nele Wouters van het Agentschap Opgroeien.

Sinds twee weken is De Pamperhoeve in de Ieperstraat in Kortemark dicht. De opvang, waar plaats is voor 18 kinderen, geniet een uitstekende reputatie in de buurt en de twee uitbaatsters vangen al meer dan 10 jaar kindjes op. Eerst onder de koepel van Ferm Kinderopvang, sinds twee jaar bij organisatie vzw Mezennestje. Op dinsdag 16 mei kreeg De Pamperhoeve echter te horen dat ze ’s anderendaags onmiddellijk moesten sluiten. Een mokerslag voor de uitbaatsters en de vele ouders. Het Agentschap Opgroeien zegt echter dat het niet anders kan, omdat het melding kreeg van een gevaarsituatie.

Breuk in bovenarm

Die gevaarsituatie werd op 15 mei ontdekt door de onthaalouders zelf. In de kinderopvang zagen ze dat een zeven maanden oude baby een pijnlijke arm had. De ouders werden verwittigd, die met het kind naar het ziekenhuis reden en waar ontdekt werd dat het een breuk in de bovenarm opliep. Waar het kindje dat letsel opliep is onduidelijk.

Over de omstandigheden wil het Agentschap Opgroeien niets kwijt maar ’s anderdaags werd beslist om De Pamperhoeve met ingang van 17 mei te sluiten. “Dit omdat we van mening zijn dat de veiligheid in De Pamperhoeve niet langer gegarandeerd kan worden”, zegt Nele Wouters van Opgroeien. “De schorsing komt er enkel als er voldoende aanwijzingen zijn dat er een risico bestaat voor de kinderen. De veiligheid van kinderen komt altijd eerst. We zijn er ons wel van bewust dat deze schorsing heel wat zorgen met zich meebrengt, maar de beslissing is genomen uit voorzorg en omwille van de impact op alle betrokkenen. Het Agentschap Opgroeien onderzoekt grondig wat er aan de hand is om daarna een definitieve beslissing te nemen. De schorsing loopt momenteel tot 17 augustus. Indien mogelijk, wordt sneller een beslissing genomen.”

Andere opvangplaatsen

De Pamperhoeve kon tot 18 kindjes opvangen en voor hen moest dringend een nieuwe opvangplaats gezocht worden. “Dat is ook gelukt”, zegt schepen van kinderopvang Christine Logghe (CD&V) van Kortemark. “Vijf kindjes konden naar kinderopvang Felix waar plaats werd vrijgemaakt, anderen werden verdeeld naar andere plaatsen binnen Mezennestje en wellicht vangen ook enkele grootouders tijdelijk kindjes op. We begrepen dat de Pamperhoeve uit voorzorg gesloten is voor het onderzoek en hopen dat er snel duidelijkheid is voor alle betrokken partijen. Maar het Agentschap Opgroeien heeft hiervoor de regie in handen. In ieder geval heeft De Pamperhoeve een goeie reputatie en volgens wat ik hoorde zijn alle ouders, ook de betrokken ouders, heel tevreden over de kinderopvang.”

Het Brugse parket werd eveneens verwittigd. “Wij kunnen enkele bevestigen dat er een gerechtelijk onderzoek gestart werd tegen onbekenden en dat dit onderzoekt nog volop loopt”, klinkt het. Vermoedelijk zal vooral nagegaan worden of het duidelijk kan worden waar en hoe het kindje de armbreuk opliep. (JH)