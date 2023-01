Oppositie bekritiseert steun aan nieuwe kinderopvang, stadsbestuur verdedigt keuze

Oppositiepartij CD&V uit kritiek op het stadsbestuur, dat als onderverhuurder optreedt voor de nieuwe kinderopvang Droomboom in de Halve Stepsteenweg. “De stad past per jaar 2.400 euro huurkosten bij en schendt hiermee het gelijkheidsbeginsel: andere opvanginitiatieven in Gistel krijgen die steun niét”, meent raadslid Arnold Stael. Burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) pareert: “We vonden een snelle pragmatische oplossing en werken intussen samen met Kind & Gezin aan een visietekst.”

Even terug naar eind oktober 2022. Een personeelstekort en hoge energieprijzen noopten de uitbaters van kinderopvang Ieniemini tot sluiting van twee naast elkaar gelegen panden. Daarmee verloor Gistel in één klap 35 opvangplaatsen. Een verkoop van beide panden draaide op niks uit. Daarop ging de stad over tot huren van één gebouw om vervolgens onder te verhuren aan De Droomboom, die in Oostende al een opvang uitbaten. Zo konden alsnog achttien opvangplaatsen gered worden.

Rechtzetting

Oppositiepartij CD&V klaagt echter de steun aan die de stad biedt aan de initiatiefnemers van De Droomboom. “De stad huurt één van de gebouwen en verhuurt ze vervolgens aan een lagere prijs. Aan de hand van deze regeling past het lokaal bestuur 2.400 euro bij, wat neerkomt op 133,33 euro per plaats per jaar”, berekent fractieleider Stael op basis van het aantal plaatsen. “Hiermee is het gelijkheidsbeginsel geschonden: zonder enige motivatie wordt een subsidie toegekend aan het ene kinderdagverblijf, terwijl de andere opvanginitiatieven in Gistel niet op deze steun konden rekenen. Daarnaast werd het aanbod, om mits tussenkomst van het stadsbestuur, de uitbating van het kinderdagverblijf over te nemen, niet voorgelegd aan andere opvanginitiatieven. Da’s niet rechtvaardig en getuigt van willekeur. Het gelijkheidsbeginsel is namelijk de basis voor een rechtvaardig bestuur.” CD&V stelde voor om elke opvang in Gistel 133,33 euro per kind per jaar toe te kennen. “Een rechtzetting van de scheve situatie”, meent de oppositie. “Volgens cijfers van Huis van het Kind zijn er, De Droomboom inclusief, 143 opvangplaatsen in Gistel. Zo zou de totale steun neerkomen op 18.932,92 euro per jaar. De problemen in de sector zijn namelijk groter dan de individuele situatie.”

Niet zomaar uitdelen

Burgemeester Defreyne en de meerderheidspartijen verwierpen het voorstel. “Er dreigden 35 opvangplaatsen verloren te gaan. We moesten dus zoeken naar een snelle en pragmatische oplossing op korte termijn. Wat wij deden, is een courante oplossing die veel steden en gemeente toepassen: voorzien in gebouwen of een huurtussenkomst, zoals recent in Oostkamp. Samen met vzw Infano en Kind & Gezin werken we een brede visietekst uit om de noden van alle Gistelse opvanginitiatieven in kaart te brengen. We gaan niet zomaar aan iedereen enveloppen met geld uitdelen zonder onderbouwde visie. Want waar gaat het geld dan naartoe? Kijk, wat hebben de Gistelse opvangen écht nodig: ondersteuning in de aankoop van speelgoed, een premie voor de opstart of hulp met de verwerking van afval? Heel binnenkort willen we daar in detail zicht op hebben. Ik wil ook opmerken dat toen CD&V in de meerderheid zat in de vorige legislatuur, ze zelf een subsidie van 9.000 euro toekende aan een opvanginitiatief zonder door te trekken naar de rest.” (TVA)