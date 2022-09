Opnieuw Tiener Techniekacademie in Lendelede

De Tiener Techniekacademie start op woensdag 5 oktober in de Prizma Middenschool aan het Dorpsplein. “In totaal zijn er zeven praktische workshops en één bedrijfsbezoek gepland”, zegt Liselotte Beke van Vives Kortrijk.

De workshops en het bedrijfsbezoek staan onder deskundige begeleiding van twee techniekcoaches. “Zij maken met de leerlingen boeiende technische projecten. Dit gaat van chemie, hout, mechanica, elektriciteit, elektronica tot een robot bouwen en programmeren. Een actief bedrijfsbezoek in de gemeente volgt om te zien hoe het er echt aan toegaat in een bedrijf. De coaches kunnen leerkrachten uit het lager of secundair onderwijs, werknemers uit het bedrijfsleven, ervaren technici of studenten zijn. Er is supervisie door de Hogeschool Vives die ook zorgt voor materiaal, gereedschap, syllabi, verzekering en organisatie.” Inschrijven kan via

www.techniekacademie-lendelede.be. Klik dan door naar het tabblad inschrijving of stuur een mail naar nele.heytens@vives.be. Per groep kunnen maximum 20 kinderen deelnemen. De workshops gaan telkens door op woensdagnamiddag van 13.30 tot 15.30 uur in Prizma Middenschool.

technisch onderwijs

Voor de hele reeks betaal je 70 euro (materiaal en verzekering inbegrepen, met fiscaal attest). Verantwoordelijke voor Lendelede is Kimberly Tanghe van de jeugddienst Lendelede. Voor de reeks van oktober tot november zijn de data: woensdagen 5, 12, 19 en 26 oktober, en 9, 16, 23 en 30 november. De Techniekacademie bestaat al vele jaren en zorgt ervoor dat leerlingen uit de lagere afdeling al eens vaker kiezen voor technisch onderwijs. Dat in het technisch onderwijs een mooie toekomst is weggelegd getuigden ex-deelnemers aan de Techniekacademie op een congres in Vives met de Bedrijfswereld en de Techniekacademie waaruit bleek dat technisch onderwijs niet mag onderschat worden. (IB)