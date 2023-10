Opnieuw happy hour tijdens T-Dansant van meisjeschiro ‘t Piegoetje uit Staden

Meisjeschiro ’t Piegoetje uit Staden organiseert op vrijdag 13 oktober haar traditionele T-Dansant.

“Onze fuif vindt plaats in zaal Blommenhof aan het Guido Gezelleplein”, vertelt leidster Liv Masschelein. “Kaarten kosten 5 euro in voorverkoop en 6 euro aan de deur. Ze zijn te verkrijgen bij alle leidsters en via chiromeisjes.staden@hotmail.com. De deuren openen om 21.30 uur. Er zijn ook speciale acties voor jeugdbewegingen: groepen van tien die in uniform komen, krijgen twee gratis kaarten. Van 22 tot 23 uur is er ook een happy hour voorzien. Pintjes kosten tijdens dat uurtje slechts 1 euro. De opbrengst van de fuif gaat integraal naar het kamp en naar de aankoop van spelmateriaal.”