Opening vernieuwde site Xplo campus Kortrijk

Xplo vzw is een organisatie binnen de Bijzondere Jeugdzorg in Kortrijk, Wervik en Roeselare. Volgend weekend openen ze de deuren van hun nieuwe gebouwen op Pottelberg 15 te Kortrijk.

De voorbije vier jaar werd hard gewerkt aan de sloop en opbouw van een totaal nieuwe infrastructuur op de Pottelberg 15. De oude infrastructuur van wat voorheen vzw De Korf was, werd grondig herbouwd tot een open en geïntegreerde site. “We zijn een relatief grote voorziening binnen de sector van de Bijzondere Jeugdzorg en begeleiden kinderen, jongeren en hun context. Op vrijdag 29 september en zondag 1 oktober zetten we onze deuren met heel wat fierheid open voor een professioneel en ruim publiek”, zegt teamcoördinator Tom Vermeir.

“Het salondebat staat stil bij het thema welke de mogelijke impact van infrastructuur op hulpverlening (en omgekeerd) kan zijn”

Op vrijdag 29 september om 14.30 uur is er een salondebat onder het thema ‘Gif mie e plekke’ met ouders, jongeren uit onze voorziening, personeelsleden en Minister Hilde Crevits. “Het salondebat staat stil bij het thema welke de mogelijke impact van infrastructuur op hulpverlening (en omgekeerd) kan zijn. Een praatpalenwandeling doorheen de vernieuwde site en een aantal eet- en drankstandjes sluiten de avond af”, vertelt Tom.

“Xplo streeft naar ‘alles onder één dak’. Niet minder dan twaalf hulpverleningsvormen worden aangeboden”

Op zondag 1 oktober van 14 tot 18 uur houdt Xplo een opendeurdag waarbij ze hun werking en de nieuwbouw aan het publiek voorstellen. Iedereen is welkom. “Xplo brengt drie verhaallijnen. De organisatie wil ‘dichtbij zijn’. We bieden werk en hulp aan op negen locaties in Zuid en Midden West-Vlaanderen en zijn dus steeds dicht in de buurt. Ten tweede, Xplo streeft naar ‘alles onder één dak’. Niet minder dan twaalf hulpverleningsvormen worden aangeboden. Daarnaast ontwikkelen we ‘innovatie vanuit expertise’. We blijven zoeken naar betere antwoorden op nieuwe vragen en willen daarmee het belang van blijvend innoverend denken en handelen accentueren”, aldus Tom.