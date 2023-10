Opening van speelzone Roksempit

Woensdag 11 oktober openden het Agentschap voor Natuur en Bos en Stad Oudenburg de gloednieuwe speelzone Roksempit in het natuurreservaat De Hoge Dijken. Natuurlijke hindernissen en houten constructies zorgen nabij de parking van de Grote Zaagbek voor een ideale mix van bewegen, ravotten en natuurbeleving. Daarnaast krijgen de bezoekers via de nieuwe leerpadborden op een laagdrempelige en speelse manier info over de hoge biodiversiteit in en rond het natuurdomein.

Mooie verwezenlijking

De naam van de nieuwe speelzone komt niet uit de lucht vallen. In de volksmond is het natuurgebied De Hoge Dijken immers bekend als Roksempit. Er moest dus niet al te lang gezocht worden naar een toepasselijke naam voor deze nieuwe speelzone. “We zijn met ons stadsbestuur zeer verheugd dat we ons steentje konden bijdragen in de realisatie van deze nieuwe speelzone. In nauwe samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos hebben we hier een mooi speeldomein gecreëerd. Een ideale gelegenheid om onze jeugdige inwoners al springend, zwaaiend en klimmend kennis te laten maken met het natuurgebied De Hoge Dijken in het algemeen en speelzone Roksempit in het bijzonder”, zeggen Romina Vanhooren, schepen van Jeugd, en Gino Dumon, schepen van Milieu.

Ravotten

Dat ravotten in het groen alleen maar voordelen heeft, weten de organisatoren. “De kinderen zijn buiten, het is goed voor lichaam en geest en helpt in de ontwikkeling van verschillende motorische en mentale vaardigheden”, zegt Evy Dewulf. Woensdag 11 oktober konden de kinderen de nieuwe speeltoestellen en -installaties naar hartenlust uittesten. Op de klim- en stappalen, het evenwichtsparcours, de zesvoudige schommel en de kabelbaan kunnen de kinderen zich volop uitleven en leren ze onder andere klimmen, springen en landen, trekken en duwen, glijden en roteren. (LIN)