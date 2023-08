Op ontdekking in het pas geopende maïsdoolhof in Roeselare: “Een nieuwe troef voor de stad”

Dinsdagmiddag werd langs de Ieperseweg in Beitem het grote maïsdoolhof officieel geopend. Grote en kleine speurneuzen kunnen ter tot halfweg september op ontdekkingstocht gaan.

Onderweg is er heel wat afleiding met leuke raadsels of een zoektocht. Het maïsdoolhof werd op vraag van de kinderraad van de Zilverbergschool gerealiseerd door de stad.

De kinderraad van de Zilverbergschool kreeg van de stad Roeselare de kans om verschillende te realiseren projecten voor te stellen. Een van die voorstellen was een maïsdoolhof. Op het einde van het schooljaar bracht de kinderraad al een bezoekje aan het doolhof, maar toen stond het maïs nog niet hoog genoeg. Een maandje later is dat wel het geval. Tijd voor de kinderen om de vele gangen in het 1,5 hectare grote doolhof te ontdekken. Dat kon dinsdagmiddag voor het eerst. “Superleuk. In het doolhof zitten ook tal van raadseltjes en opdrachten”, aldus Ariël Mortier die als één van de eersten het doolhof verkende.

Twee spelletjes

In het doolhof werden er twee spelletjes verwerkt. Kinderen jonger dan 8 jaar kunnen op zoek gaan naar foto’s van beren. Op de foto’s zit een letter verborgen waarmee een woord kan gevormd worden. Wie ouder is dan 8 jaar kan acht quizvragen zoeken in het doolhof. Die leiden ook tot letters waarmee je een woord kan vormen. Wie de oplossing doorgeeft via https://jeugd.roeselare.be/maisdoolhof-roeselare maakt kans op een leuke prijs. “De wedstrijd loopt tot halfweg september, wanner het maïsdoolhof eindigt”, aldus schepen van Jeugd Matthijs Samyn (CD&V).

Met de fiets

De regen van de voorbije dagen heeft gelukkig niet te veel invloed gehad op het maïsdoolhof. “We hebben de uitgetrokken maïsplanten mee gebruikt om goede paden te voorzien. Bezoekers zullen zeker niet tot aan de knieën in de modder staan.” Aan het doolhof is er een fietsenstalling voorzien. In het weekend kunnen bezoekers hun wagen parkeren op de parking van het nabijgelegen Inagro Praktijkcentrum. Tijdens de week is parking vinden er iets moeilijker. “Met het maïsdoolhof is er alvast een nieuwe toeristische zomertroef in onze stad”, aldus de schepen.