Oostendse babbelbanken leiden kinderen naar animatiefilmpje van James

James is vanaf nu te zien op de babbelbanken over de hele stad. Wie de QR-code op de banken scant, krijgt een leuk animatiefilmpje te zien dat James’ verhaal vertelt. Zo wil de Stad het stadsfiguurtje James nog dichter tot bij de kinderen brengen.

Oostende telt zo’n 50 babbelbanken, vaak in de buurt van speelpleinen en parken waar heel wat kinderen komen spelen. Daarop staan nu nieuwe QR-codes die leiden naar een animatiefilmpje van James. In het korte filmpje maken de kinderen kennis met James en leren ze meer over zijn achtergrondverhaal.

Het verhaal gaat dat James in vuurtoren Lange Nelle woont, samen met z’n beste vriend Vis. Van daaruit waken ze over alle kinderen in Oostende en als het lichtje brandt in Lange Nelle, zijn ze gezellig thuis.

“Het kindvriendelijke stadsfiguurtje James werd samen met jonge Oostendenaars tot leven gebracht. Het vrolijke figuurtje is een lieve deugniet, die een echte vriend wil zijn voor alle kinderen”, legt schepen Hina Bhatti uit. “We zetten James in bij alle stadscommunicatie en -initiatieven gericht op kinderen. Met dit nieuw initiatief brengen we James nu ook tot in alle wijken en kunnen de kinderen samen met hun familie en vriendjes, het verhaal van James ontdekken.”

In alle wijken

De Babbelbanken werden geïntroduceerd in 2020 en zijn intussen niet meer weg te denken uit de Oostendse wijken. Ze zorgen voor meer ontmoeting tussen buurt- en wijkbewoners. Eerder kon je er al podcasts, kerstverhalen en poëzie van eigen bodem beluisteren en speelse opdrachten voor kinderen ontdekken.

“Nu de dagen opnieuw langer worden, is het de uitgelezen mogelijkheid om een nieuw project aan onze babbelbanken te koppelen. Telkens zoeken we naar nieuwe thema’s en andere doelgroepen. De laagdrempeligheid en toegankelijkheid van onze babbelbanken zorgen dat heel wat mooie projecten op een speelse en interactieve manier meer bekendheid genieten bij de Oostendse bevolking. Ditmaal zetten we onze James dus in de kijker”, aldus schepen Maxim Donck.